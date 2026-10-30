Mazda reorganiza sus SUV y presenta el CX-90 2027 desde $41,345 dólares

Mazda tomó una decisión importante para su familia de SUV en Estados Unidos. El CX-70 ya no tendrá una identidad independiente y sus características principales pasarán a formar parte de la oferta del CX-90 2027. La reorganización también viene acompañada de novedades en equipamiento, ajustes en la suspensión y una actualización de la paleta de colores.

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El modelo tendrá un precio de partida de $41,345 dólares, incluido el cargo de destino de $1,645 dólares. La cifra representa un incremento de $515 dólares frente a la versión de entrada del año anterior.

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La nueva gama contempla nueve alternativas, seis con motores de gasolina y tres híbridas enchufables. En el extremo superior aparece el PHEV Premium Plus, que alcanza los $60,345 dólares.

El CX-70 pierde su lugar como modelo independiente

La principal novedad comercial está en la desaparición del CX-70 del catálogo estadounidense. Mazda decidió concentrar las dos alternativas de carrocería bajo el nombre CX-90, con configuraciones para cinco o siete pasajeros.

Sin embargo, quienes busquen un SUV de dos filas tendrán opciones más limitadas. Esta distribución estará disponible únicamente en las versiones 3.3 Turbo Premium Sport y 3.3 Turbo S Premium Sport. Frente a las variantes de tres filas, elegir esta configuración supone un ahorro de $1,200 dólares.

La marca sostiene que mantiene los atributos de diseño, comportamiento y equipamiento que caracterizaban al CX-70, aunque ahora integrados en una misma familia.

Motores conocidos y ajustes para mejorar el confort

La oferta mecánica conserva tres alternativas. El bloque 3.3 Turbo de seis cilindros en línea desarrolla 280 hp y 332 libras-pie de torque cuando utiliza gasolina regular. Las versiones Turbo S elevan la potencia hasta los 340 hp y entregan 369 libras-pie con combustible premium.

Por su parte, las variantes híbridas enchufables combinan un motor de 2,5 litros con uno eléctrico para conseguir 323 hp. También ofrecen una autonomía eléctrica de hasta 27 millas.

Todas las configuraciones utilizan una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral.

Mazda también intervino la suspensión trasera con un nuevo travesaño y bujes revisados para reducir las irregularidades que llegan al habitáculo. En los PHEV se incorporó aislamiento adicional para disminuir el ruido del sistema eléctrico cuando circulan a baja velocidad.

El interior del Mazda MX-5. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Más equipamiento y cuatro tonalidades nuevas

La actualización incluye cuatro colores para la carrocería. Navy Blue Mica, Aero Grey Metallic, Melting Copper Metallic y Zircon Sand Metallic se incorporan a la oferta, aunque los dos últimos están reservados para las configuraciones de dos filas.

En materia de tecnología, las versiones Premium Sport ahora incluyen Alexa Built-In de serie. La Turbo Preferred, por su parte, añade rieles en el techo.

Con estos cambios, Mazda busca simplificar su catálogo y ofrecer una gama más organizada sin renunciar a las distintas alternativas de motorización y espacio interior.

El CX-90 2027 también conserva su reconocimiento de seguridad IIHS Top Safety Pick+. La versión Turbo S puede remolcar hasta 5,000 libras, otro argumento para quienes necesitan un SUV con capacidad para transportar cargas adicionales.

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