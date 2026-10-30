Walmart lanza en México una membresía con envíos y streaming: cuánto cuesta en pesos

Pedir el supermercado a domicilio resuelve una parte de la rutina, pero los cargos de entrega también cuentan al momento de hacer números. Walmart busca atraer a esos compradores en México con Walmart+, una membresía de 89 pesos mexicanos al mes o 890 pesos al año que combina beneficios de compras con otros servicios. La empresa anunció el lanzamiento el 29 de octubre.

La propuesta incluye acceso a Universal+ Esencial, datos adicionales para usuarios de Bait y beneficios del Programa Salud. Su conveniencia dependerá de cuánto se aproveche cada servicio: sumar ventajas a una suscripción no equivale, por sí solo, a reducir los gastos del hogar.

“Walmart+ se basa en una idea simple: reunir los beneficios cotidianos más importantes y adaptarlos al contexto local”, destacó Deepak Maini, vicepresidente sénior y director general de Walmart+. El lanzamiento, agregó, “es un ejemplo tangible de nuestra estrategia de membresía: crear una vez, escalar globalmente en acción. Las necesidades que hacen que una membresía sea esencial —ahorrar tiempo, ahorrar dinero y simplificar la vida diaria— son comunes en todos los mercados. Podemos construir sobre una base sólida de comodidad para comprar, entrega a domicilio y entretenimiento, y luego personalizar la experiencia según las necesidades de los clientes locales y las alianzas estratégicas”.

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Cuánto cuesta Walmart+ en México

Los dos planes anunciados permiten elegir entre un pago mensual y uno anual:

Mensual: 89 pesos.

Anual: 890 pesos.

Pagar doce mensualidades costaría 1,068 pesos. Por lo tanto, el plan anual representa una diferencia de 178 pesos, equivalente a dos mensualidades. Ese ahorro solo tiene sentido si se piensa mantener y utilizar la membresía durante todo el año.

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Qué beneficios incluye

Además de los envíos en compras participantes, Walmart anunció diversas prestaciones:

Universal+ Esencial: acceso al entretenimiento de ese plan.

acceso al entretenimiento de ese plan. Bait: 2 GB adicionales a máxima velocidad con cada recarga.

2 GB adicionales a máxima velocidad con cada recarga. Programa Salud Individual: consultas médicas, orientación nutricional y psicológica, además de descuentos de entre 5% y 8% en farmacias Walmart.

consultas médicas, orientación nutricional y psicológica, además de descuentos de entre 5% y 8% en farmacias Walmart. Walmart Beneficios: doble acumulación dentro del programa.

Antes de contratar, conviene comprobar cómo se activa cada beneficio y cuáles son sus condiciones. Por ejemplo, los datos adicionales están vinculados a las recargas de Bait; no representan una reducción automática en la factura de cualquier compañía telefónica.

Cómo funcionan los envíos sin costo

La página mexicana de Walmart+ establece como condición general las compras en línea desde 399 pesos, en productos de supermercado y artículos identificados con la leyenda “Envío sin costo con Walmart+”. La plataforma menciona compras en Walmart y Walmart Express.

Sin embargo, el anuncio de lanzamiento ofrece una excepción temporal: hasta el 30 de noviembre de 2026, el beneficio de envío gratis estará disponible sin monto mínimo de compra, sujeto a las condiciones de la promoción.

La diferencia importa para quienes suelen hacer pedidos pequeños. Al evaluar la suscripción, conviene calcular su utilidad con las condiciones habituales y revisar el cargo final antes de confirmar cada compra.

Cómo suscribirse y para quién puede convenir

La contratación se realiza desde la cuenta del cliente en el sitio de Walmart+ México. Allí se pueden consultar los planes y los términos aplicables.

Para decidir, una cuenta sencilla resulta más útil que la lista completa de beneficios: revisar cuánto se pagó en entregas durante el último mes y qué servicios incluidos se utilizarían realmente. Quien compra con frecuencia por internet y ya usa Bait podría encontrar más valor que alguien que visita las tiendas y apenas hace pedidos a domicilio.

También merece atención el momento de contratar: comprobar la renovación, las condiciones de cancelación y el importe que se cobrará al terminar cualquier promoción. El precio anual es menor que doce mensualidades, pero exige destinar más dinero desde el comienzo.

Los precios y beneficios descritos corresponden a la oferta mexicana. El anuncio no establece que una membresía contratada en Estados Unidos habilite automáticamente estos servicios en México.

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