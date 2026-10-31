Clima tormentoso y lluvioso podría afectar a estados clave el día de las elecciones

La mayoría de los reportes meteorológicos coinciden en señalar que condiciones climáticas adversas y tiempo severo con rachas de lluvia podrían prevalecer en varios estados durante el día de las elecciones intermedias provocando ausentismo en los centros de votación.

Bajo dicho pronóstico, existe una gran probabilidad de que se presenten tormentas eléctricas desde Texas hasta Missouri, con lluvias en Iowa y fuertes vientos en Kansas.

Dicho panorama terminaría por afectar a los intereses del Partido Republicanos en su lucha por conservar el control tanto de la Cámara de Representantes como el Senado.

De acuerdo con Decision Desk HQ, organización no partidista encargada de proveer datos electorales, resultados en tiempo real y proyecciones de votaciones, existe 80% de probabilidad de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes.

La estimación es que obtengan 238 escaños frente a 197 escaños del Partido Republicano.

Con respecto a la carrera por el Senado, el diagnóstico es 60% de probabilidad favoreciendo también a los demócratas con 51 escaños y 49 para los conservadores.

DDHQ FORECAST UPDATE (10/31): Governor



Democrats are favored in 22 of 36 gubernatorial races. They are favored in both remaining Tossups – Ohio and Nevada.



Republicans are favored to flip only one state, Kansas. pic.twitter.com/ZV4sADiO0P — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) October 31, 2026

Es de llamar la atención que la votación anticipada avanza a un ritmo histórico, pues ya supera los 51 millones de votos emitidos, lo que representa un récord nacional durante un proceso a la mitad de mandato.

En este sentido, los demócratas llevan la delantera con el 43.4% o 45% de los sufragios anticipados; en tanto que los republicanos apenas rebasan el 31.5% y los electores independientes o no afiliados rozan 25%.

Ante dichos porcentajes, el panorama para el partido al frente del gobierno luce sombrío y demanda la urgente participación de su base de militantes el próximo martes acudiendo a los centros votación, sin importar su truena, llueve o relampaguee.

Sin embargo, a diferencia de hace casi dos años, cuando se volcaron a respaldar a Donald Trump, la apatía está prevaleciendo entre los republicanos anticipando un posible martes negro.

Políticos como Ted Cruz, senador por Texas; y Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, advierten sobre el riesgo latente de sufrir escandalosa derrota, la cual comprometería la permanencia conservadora en la Casa Blanca en 2028.

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