Heidi Klum sorprendió un ensangrentado disfraz para fiesta anual de Halloween

Como cada año, Heidi Klum no defraudó. La supermodelo de 53 años volvió a hacer honor a su título de “reina de Halloween” al presentar este 31 de octubre en Nueva York su creación más insólita y compleja hasta la fecha: un gigantesco y realista disfraz de su propia mano izquierda ensangrentada.

La imponente estructura, de casi dos metros de altura, combinó la estatura de la maniquí con tacones y la representación de una extremidad cortada a la altura de la muñeca. Lejos de ser un diseño simple, el traje incluyó un nivel técnico extraordinario, destacando venas y tendones marcados, nudillos, arrugas y uñas perfectamente cuidadas y pintadas de rojo. El pulgar funcionaba con el propio brazo derecho de Klum, mientras que sus piernas se camuflaban como dos de los dedos principales.

El toque macabro característico de la noche provino de un desgarrador corte en la muñeca, adornado con vísceras, tripas y ampollas de sangre falsa. Como guiño personal, el disfraz mostraba la alianza de casada y el anillo de pedida de la modelo, además de un sutil tatuaje con el nombre de su marido, el músico Tom Kaulitz.

Una elaborada puesta en escena

El proceso de caracterización requirió horas de meticuloso trabajo. Horas antes de la gran celebración, Klum dio el pistoletazo de salida a la festividad iluminando el icónico Empire State Building en tonos verde y naranja. Más tarde, hizo su esperada entrada triunfal a su fiesta anual en Nueva York a bordo de una ambulancia rotulada como “Danger” (Peligro).

A su llegada al recinto, un equipo de asistentes vestidos con monos amarillos y mascarillas la asistió inyectándole sangre falsa directamente en la boca para acentuar el efecto de herida abierta. Acompañada por tres de sus hijos, Klum exclamó un entusiasta “¡Feliz Halloween!”.

“Me miré las manos y pensé: ‘Mmmmm, estos dos dedos podrían ser piernas, posiblemente’. Vi que podía meter todo el cuerpo en la palma de la mano y… aquí está”, declaró la modelo sobre el origen de la idea.

Con esta ingeniosa idea, Klum amplía su historial de disfraces virales, que en ediciones anteriores ha incluido icónicas transformaciones como la mítica Medusa, un gusano gigante, un pavo real con bailarines, E.T. el extraterrestre o la clonación perfecta de sí misma.

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