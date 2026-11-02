Un todoterreno híbrido chino quiere plantarle cara al Defender

El Land Rover Defender podría encontrarse con un competidor inesperado. Geely prepara una ofensiva en Europa que va más allá de importar modelos desarrollados para China, con productos concebidos directamente para responder a los gustos del público local.

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La apuesta incluye un vehículo diseñado en Milán que se conocerá en 2027 y un todoterreno híbrido enchufable que promete convertirse en uno de sus lanzamientos más llamativos.

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La intención es ganar terreno con una oferta que tenga identidad propia y no dependa únicamente de adaptar modelos existentes.

Milán prepara un modelo exclusivo para Europa

Dennis Weinel, director de definición de producto de Geely, explicó a Autocar que la compañía ya detectó aspectos por mejorar en sus vehículos actuales tras su experiencia comercial en Europa.

El primer modelo desarrollado específicamente para este mercado llegará en 2027. Todavía no tiene nombre ni características definitivas, aunque la marca contempla que posteriormente pueda comercializarse en otras regiones.

La Land Rover Defender 2026. Crédito: Land Rover. Crédito: Cortesía

También habrá cambios en la experiencia de conducción. El sistema multimedia Flyme incorporará pantalla dividida, multitarea y widgets ampliables, mientras que las alertas de asistencia a la conducción tendrán ajustes relacionados con el volumen y las condiciones de activación.

El proyecto más llamativo es el Geely KO11, nombre interno de la versión europea del Galaxy Cruiser 700 presentado en China. Su propuesta combina una imagen todoterreno tradicional con tecnología híbrida enchufable.

Con aproximadamente 5,1 metros de longitud, el modelo apunta directamente al segmento del Land Rover Defender. La configuración china utiliza un motor turbo de gasolina de 2,0 litros junto con tres motores eléctricos y tracción integral.

La variante más potente anunciada para China alcanza 1.113 hp y 1.330 Nm de torque, acompañada por una batería de 47 kWh. Sin embargo, Geely todavía no confirma que esas cifras se mantengan en el modelo europeo.

Auto Geely. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

España también entra en los planes

La estrategia europea no termina con los nuevos lanzamientos. Geely y Ford anunciaron en julio de 2026 una alianza para producir dos SUV eléctricos del fabricante chino en Almussafes, Valencia, a partir de 2028.

La iniciativa refuerza el interés por fabricar vehículos cerca de sus compradores y ampliar su presencia industrial en el continente. Eso sí, todavía no está confirmado que el KO11 vaya a salir de esa planta.

La marca quiere dejar de ser una alternativa que simplemente llega desde China y convertirse en un fabricante capaz de desarrollar productos pensados para Europa. Y si su nuevo todoterreno consigue combinar tecnología, capacidades fuera del asfalto y una propuesta competitiva, el Defender podría tener otro rival que tomar en serio.

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