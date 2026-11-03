Diez infecciones raras encienden alertas tras uso de agua de grifo

El Departamento de Salud del estado de Luisina informó de 10 casos de infección por Acanthamoeba desde 2024 y advierte sobre los riesgos de usar agua del grifo. Ocho de los casos fueron queratitis, una infección ocular que puede causar pérdida permanente de la visión. Siete pacientes usaban lentes de contacto y cinco perdieron la visión de forma permanente.

Dos casos registrados este año. Una infección afectó los senos paranasales y otra el cerebro; esta última fue mortal. Ambos pacientes tenían el sistema inmunitario debilitado y habían usado agua del grifo en dispositivos de irrigación nasal. Las autoridades no divulgaron datos de la persona fallecida.

“Si bien estas infecciones son poco frecuentes, pueden tener consecuencias devastadoras”, declaró Theresa Sokol, epidemióloga estatal, en un comunicado de prensa reseñado por ABC7 Eyewitness News.

La ameba en el agua y el suelo

La Acanthamoeba es un organismo unicelular presente en distintos entornos, incluidos sistemas de agua potable, piscinas, jacuzzis y humidificadores. La mayoría de las personas expuestas no enferma, pero la ameba puede causar infecciones en los ojos, los senos paranasales, la piel o el cerebro.

Riesgos distintos para los ojos y otros órganos. La queratitis suele afectar a usuarios de lentes de contacto y puede provocar pérdida permanente de la visión. Otras infecciones, poco frecuentes y más comunes en personas inmunodeprimidas, pueden afectar varios órganos y ser mortales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan dos tipos de infecciones por Acanthamoeba: la infección por Acanthamoeba no queratósica es una infección rara pero grave que suele presentarse en personas con sistemas inmunitarios debilitados y puede afectar una o varias partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, la piel, la cavidad nasal y los senos paranasales. Mientras que la queratitis por Acanthamoeba es una infección ocular que suele presentarse en personas sanas y puede causar pérdida permanente de la visión.

Las infecciones por Acanthamoeba que no causan queratitis son raras, afectando solo a entre tres y doce personas cada año en los EE.UU., pero el 82 % de los casos son mortales. La queratósica se contrae generalmente al usar lentes de contacto, pero no se propaga a otras partes del cuerpo.

Recomiendan consumir agua segura

El departamento recomienda usar agua destilada, estéril o hervida y enfriada en los dispositivos de irrigación nasal. Para los lentes de contacto, aconseja utilizar solución específica y evitar el agua del grifo.

Las autoridades recomiendan quitarse los lentes antes de nadar, ducharse o entrar en un jacuzzi, y seguir las pautas de limpieza y almacenamiento. También emitieron un aviso a los proveedores de salud para promover la prevención y la detección temprana.

Además de la zona ocular, el agua no adecuada puede generar afecciones en otros órganos, sobre todo en el sistema digestivo.

Infecciones por agua contaminada

Las infecciones por agua contaminada suelen afectar primero al aparato digestivo: diarrea, náuseas, vómitos, calambres abdominales, fiebre y deshidratación son las señales más frecuentes. Pueden comenzar desde pocas horas hasta varias semanas después de la exposición, según el microorganismo.

Síntomas habituales:

Diarrea, a veces acuosa o con sangre.

Náuseas, vómitos y dolor o calambres abdominales.

Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y cansancio.

Gases, heces malolientes, hinchazón abdominal y pérdida de apetito.

Sequedad de boca, orina escasa u oscura, mareo o debilidad por deshidratación.

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