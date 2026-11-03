Gripe aviar: fallece un trabajador expuesto a vacas infectadas en Washington

Una persona, residente del condado de Yakima, en el estado de Washington, murió después de enfermar gravemente de gripe aviar. Tenía afecciones médicas preexistentes, cuya naturaleza no fue divulgada. Es la primera muerte por gripe aviar registrada en Estados Unidos en 2026 y la tercera desde que el virus llegó al ganado lechero, en 2024.

Las autoridades de Yakima informaron de tres infecciones vinculadas a vacas infectadas. El primer caso, detectado el 15 de octubre, y el tercero presentaron síntomas leves; ninguno requirió hospitalización. El caso mortal fue reportado el 31 de octubre y la muerte, este 1 de noviembre. El condado vigila los contactos de la persona fallecida.

Recoge CNN que el Dr. Dave Atteberry, funcionario de salud pública del distrito sanitario de Yakima, expresó que las explotaciones lecheras con vacas infectadas fueron descubiertas a principios de octubre mediante análisis de leche realizados por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Más de 70 casos desde 2024

La mayoría de las infecciones registradas en Estados Unidos afectaron a personas que trabajaban con ganado o aves infectadas. Hasta ahora, no se ha documentado transmisión de persona a persona y las autoridades consideran bajo el riesgo para la población general.

Desde el 8 de octubre se han identificado 33 hatos lecheros con H5N1 en el estado de Washington. El condado contacta a trabajadores de las granjas afectadas y utiliza controles diarios de síntomas; a quienes dan positivo se les ofrece tratamiento antiviral y se les recomienda usar equipo de protección personal.

Preocupación en el ámbito médico

Las autoridades estatales comunicaron los tres casos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aunque todavía no aparecen en el panel de seguimiento de la agencia.

La especialista Jennifer Nuzzo, quien dirige el Centro de Pandemias de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, consultada por CNN, señaló preocupación por las diferencias entre estados en la vigilancia y por la coincidencia del aumento de casos en granjas con el inicio de la temporada de gripe, que podría favorecer cambios en el virus.

“Creo que nuestra imagen del H5N1 es la más confusa que hemos tenido nunca”, agregó Nuzzo. Advierte que estamos en presencia del peor escenario: “Se produce un repunte en la actividad de la gripe aviar que coincide con la temporada de gripe humana, eso aumenta aún más mi preocupación de que podamos tener una combinación que no deseamos”.

Por otra parte, el Dr. Peter Rabinowitz, profesor de la Universidad de Washington, dijo a Newsweek: “La cepa de influenza aviar altamente patógena que circula en las vacas lecheras se ha adaptado para propagarse extraordinariamente bien de vaca a vaca, aparentemente concentrándose en la leche y las ubres y luego transmitiéndose a otras vacas a través de máquinas de ordeño contaminadas, otros equipos o el traslado de vacas entre granjas”.

¿Cómo la gripe aviar infesta a las vacas?

La gripe aviar H5N1 puede infectar a las vacas lecheras cuando el virus entra por la boca, nariz u ojos, y en la práctica la vía más importante parece ser el contacto con leche contaminada durante el ordeño y el manejo entre animales.

Cómo ocurre la infección:

Aves infectadas como origen: las aves silvestres o de corral eliminan el virus en saliva, mucosidad y heces; el virus puede contaminar agua, comida, equipo o superficies del establo.

las aves silvestres o de corral eliminan el virus en saliva, mucosidad y heces; el virus puede contaminar agua, comida, equipo o superficies del establo. Entrada por mucosas: una vaca puede infectarse si el virus alcanza su boca, nariz u ojos, por ejemplo mediante material contaminado o durante prácticas de manejo.

una vaca puede infectarse si el virus alcanza su boca, nariz u ojos, por ejemplo mediante material contaminado o durante prácticas de manejo. Leche y ordeño: en las vacas, el virus se replica en la glándula mamaria y se elimina en la leche. El contacto con leche cruda infectada —incluido el material de ordeño, manos, toallas o equipos compartidos— es una vía principal de transmisión entre vacas.

en las vacas, el virus se replica en la glándula mamaria y se elimina en la leche. El contacto con leche cruda infectada —incluido el material de ordeño, manos, toallas o equipos compartidos— es una vía principal de transmisión entre vacas. Movimiento de animales: trasladar vacas infectadas o en periodo de incubación entre granjas puede propagar el brote a otros rebaños.

Qué pasa en la vaca. La infección suele causar síntomas poco específicos: menor apetito y una caída en la producción de leche; la leche puede cambiar de aspecto. El virus puede permanecer en la glándula mamaria y eliminarse por la leche, lo que también representa riesgo para animales que consumen leche cruda, como gatos.

Riesgo para las personas. Las personas pueden infectarse si el virus entra por boca, nariz u ojos, especialmente trabajadores lecheros expuestos a leche cruda o secreciones de animales infectados. La leche y los productos lácteos pasteurizados se consideran seguros, porque la pasteurización inactiva el virus; el riesgo se asocia sobre todo con leche cruda.

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