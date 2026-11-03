Mazda CX-6e, un SUV eléctrico que apuesta por diseño, autonomía y personalidad

Mazda quiere que sus eléctricos se reconozcan también por cómo se sienten al volante. Esa es una de las ideas que acompañan al nuevo CX-6e, un SUV que busca diferenciarse de una oferta cada vez más amplia y que no se limita a competir con cifras de autonomía o potencia de carga.

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La propuesta conserva elementos tradicionales de la marca japonesa, desde el diseño Kodo hasta la filosofía Jinba Ittai, que busca una conexión natural entre conductor y auto.

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Para conseguirlo, Mazda ha trabajado en la puesta a punto de la suspensión, dirección y frenos, con ajustes específicos desarrollados por sus ingenieros europeos.

Diseño japonés y tecnología protagonista

El CX-6e apuesta por una silueta elegante, proporciones atléticas y superficies limpias. La intención es evitar una estética demasiado recargada y trasladar al SUV eléctrico conceptos japoneses como Ma, asociado a la belleza del espacio vacío.

El interior cambia considerablemente esa sobriedad por una apuesta tecnológica importante. Su pantalla panorámica de 26 pulgadas y resolución 5K concentra buena parte de la atención, acompañada por retrovisores digitales, Head-Up Display y reconocimiento de voz mediante el comando “Hey Mazda”.

También incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de funciones que permiten gestionar distintas características del vehículo desde el teléfono.

484 kilómetros para viajar sin tantas preocupaciones

La batería LFP de 78 kWh permite alcanzar hasta 484 kilómetros de autonomía homologada WLTP. En carga rápida admite potencias de hasta 200 kW, suficientes para recuperar del 10% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

Otro dato interesante es su capacidad para recuperar hasta 241 kilómetros de autonomía en 15 minutos, una característica que puede resultar especialmente útil durante desplazamientos largos.

Mazda también ha pensado en quienes necesitan espacio para equipaje. El maletero trasero ofrece 468 litros y el compartimento delantero suma otros 80 litros, con una capacidad conjunta de 548 litros.

Además, puede remolcar hasta 1.500 kg, una cifra que amplía sus posibilidades para viajes y actividades familiares.

El interior del Mazda CX-6e. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Equipamiento completo y enfoque cercano al premium

El equipamiento es otro de los argumentos del CX-6e. Mazda apuesta por ofrecer desde las versiones iniciales elementos como techo panorámico, asientos calefactados y ventilados, iluminación ambiental de 256 colores y diferentes asistentes de conducción.

La marca quiere reducir la necesidad de recurrir a numerosas opciones adicionales para conseguir una experiencia tecnológica y confortable.

Su planteamiento también encaja dentro de una estrategia que contempla diferentes soluciones de movilidad. El CX-6e representa la apuesta completamente eléctrica, pero Mazda mantiene otras tecnologías para responder a conductores con necesidades distintas.

Al final, este SUV intenta combinar dos aspectos que no siempre van de la mano. Por un lado, autonomía, capacidad de carga, espacio y equipamiento. Por otro, una identidad reconocible y una conducción que no se limite a trasladar a sus ocupantes de un lugar a otro.

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