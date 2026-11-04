Porsche no seguirá los pasos de Audi con una fábrica en EE.UU.

Porsche no tiene planes de fabricar sus vehículos en Estados Unidos, incluso si Audi concreta la construcción de su primera planta en ese país. La posibilidad fue descartada por Jochen Breckner, director financiero de la compañía, quien considera que instalar operaciones allí no representa una ventaja económica para la marca.

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La aclaración llegó durante una conversación con inversionistas sobre los resultados financieros de los primeros nueve meses de 2026.

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Aunque ambas compañías pertenecen al Grupo Volkswagen y comparten algunas instalaciones industriales, Porsche no contempla aprovechar el futuro proyecto de Audi para trasladar parte de su producción.

La complejidad de Porsche pesa en la decisión

“Tal como están las cosas, si se construye una planta de Audi en EE.UU., no planeamos trasladar allí la producción de Porsche”, explicó Breckner, según AFP.

El ejecutivo también señaló que la inversión necesaria y las características de la gama hacen poco atractivo ese movimiento. “El caso de negocio no sería ventajoso para nosotros, dada la complejidad de nuestra gama de productos, nuestros menores volúmenes de producción y la inversión adicional que se requeriría”, agregó.

Actualmente, Porsche concentra buena parte de su fabricación en Alemania. También comparte con Audi una instalación en Eslovaquia, donde salen modelos como el Cayenne y los Q7 y Q8. La compañía cuenta, además, con operaciones de ensamblaje en Malasia.

Audi prepara una inversión millonaria en Georgia

La postura de Porsche contrasta con el proyecto anunciado por Audi para establecer su primera fábrica estadounidense. La inversión prevista ronda los $4,000 millones de dólares, con una proyección de 4,500 empleos y una capacidad de producción de hasta 200,000 vehículos anuales.

Las obras comenzarían en 2027 y la fabricación está prevista para los primeros años de la próxima década. Sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta asuntos internos dentro del Grupo Volkswagen, donde el sindicato IG Metall y el estado de Baja Sajonia tienen representación en el consejo de supervisión.

La presentación del proyecto junto a Donald Trump también generó críticas en Alemania, especialmente por la participación del máximo responsable de Audi en un acto político.

Menos autos, pero una estrategia de mayor rentabilidad

La decisión de Porsche responde a su enfoque de priorizar el valor de cada vehículo por encima del crecimiento de las entregas. Entre enero y septiembre de 2026, la compañía registró ingresos por $25,280 millones de dólares, una caída del 5,9% frente al mismo periodo del año anterior.

Su ganancia operativa alcanzó los $1,740 millones de dólares, mientras que las entregas globales bajaron un 16%, hasta 178,532 unidades. Norteamérica fue su principal región comercial, con 56,088 vehículos entregados.

Los aranceles estadounidenses también tuvieron un efecto importante. La compañía calculó un impacto de $200 millones de dólares durante el tercer trimestre, mientras sus vehículos importados desde la Unión Europea siguen sujetos a una tarifa del 15%.

Los Porsche seguirán llegando desde Europa

Para los compradores estadounidenses, la decisión no supone cambios inmediatos. Los modelos de la marca continuarán llegando desde sus centros de producción actuales y estarán expuestos a los aranceles correspondientes.

Porsche tampoco anunció modificaciones de precios relacionadas con esta postura. Su estrategia apunta a conservar una oferta más exclusiva y rentable, en lugar de aumentar el volumen mediante una nueva fábrica en Estados Unidos.

De momento, Audi seguirá adelante con su proyecto en Georgia, mientras Porsche prefiere mantener su estructura industrial actual.

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