Starbucks presenta sus populares vasos navideños 2026: estos son los diseños y menús de temporada

Terminó Halloween, comenzó noviembre y la temporada de fin de año comienza a sentirse en Estados Unidos y, para muchos consumidores, hay una tradición que no puede faltar cuando llegan las fiestas: disfrutar de sus bebidas favoritas con un toque navideño. Cada año, los detalles diferencian a las empresas durante esta celebración y Starbucks despierta el interés de los clientes con productos y artículos coleccionables que suelen desaparecer rápidamente de las tiendas.

En esta ocasión, Starbucks decidió adelantar el ambiente festivo con una nueva colección de vasos, novedades para los amantes de sus productos especiales y el regreso de algunas de sus bebidas más populares. La compañía también confirmó fechas importantes para quienes esperan sus artículos de temporada.

Así serán los vasos navideños de Starbucks en 2026

Los nuevos diseños de Starbucks para Navidad incluyen motivos tradicionales de estas fiestas. La colección contempla vasos para bebidas calientes decorados con árboles navideños y lazos festivos, mientras que la versión para bebidas frías tendrá hojas perennes y detalles de lazos rojos.

Además, la cadena anunció un vaso navideño de edición limitada para perros. Este artículo estará disponible hasta agotar existencias, por lo que los clientes interesados deberán estar pendientes de su llegada a las cafeterías.

Regresan los vasos Bearista: fechas para conseguirlos

Los vasos de vidrio Bearista también tendrán un papel importante en la oferta navideña de Starbucks. La empresa confirmó dos lanzamientos para quienes buscan agregar estas piezas a sus colecciones.

El primero será el martes 10 de noviembre, cuando llegará una colección sorpresa de vasos Bearista para bebidas frías. La particularidad es que cada caja incluirá un diseño misterioso que los compradores solamente podrán conocer después de abrir el empaque. Las unidades serán limitadas y estarán disponibles hasta agotar existencias.

Pero hay otra fecha que conviene marcar en el calendario. El vaso Bearista original regresará el martes 1 de diciembre a determinadas cafeterías de Starbucks, justo antes de las celebraciones navideñas. Esta pieza de vidrio tiene una capacidad de 20 onzas y destaca por su forma de osito de peluche, acompañado de un gorro verde con el logotipo de la compañía. También incluye una pajita del mismo color.

El artículo ya había causado gran expectativa entre los consumidores. Durante su lanzamiento anterior, su precio rondó los $30 dólares y las existencias se agotaron en menos de 24 horas, de acuerdo con la información proporcionada por la cadena.

Por eso, quienes quieran conseguir uno de estos vasos deberán considerar las fechas anunciadas y consultar la disponibilidad en sus establecimientos más cercanos.

Las nuevas bebidas navideñas de Starbucks para 2026

El menú de temporada también trae propuestas para quienes disfrutan probar sabores diferentes durante las fiestas. Starbucks anunció que sus nuevas bebidas y productos de comida estarán disponibles desde el jueves 5 de noviembre.

Entre las novedades destaca la línea inspirada en el tiramisú, un postre italiano que sirve como referencia para dos preparaciones de temporada:

Tiramisú Velvet Latte : estará disponible caliente o helado. Combina café con una espuma fría de mascarpone y una cubierta de cacao y café.

: estará disponible caliente o helado. Combina café con una espuma fría de mascarpone y una cubierta de cacao y café. Tiramisú Velvet Cold Brew: una alternativa preparada con café frío, acompañada de espuma de mascarpone y cacao.

Otra de las apuestas de la compañía es el refresco de manzana y granada, que combina el sabor de la manzana con perlas explosivas de granada. También estará disponible su versión Snowy, preparada con leche de coco para ofrecer una alternativa más cremosa.

A estas opciones se suman cuatro bebidas que regresan para acompañar la temporada:

Moca de menta (Peppermint Mocha).

Caramel Brulée Latte.

Latte de galleta de azúcar (Sugar Cookie Latte).

Gingerbread Chai.

La combinación de bebidas tradicionales y nuevos sabores permitirá a los clientes elegir entre opciones que ya conocen y propuestas diferentes para las celebraciones de fin de año.

¿Qué alimentos regresan al menú navideño?

Starbucks también preparó novedades para quienes acostumbran acompañar su café con algo de comer. Entre los nuevos productos figura un sándwich de queso a la parrilla con costillas de res estofadas, así como una nueva receta del sándwich de pavo y relleno.

En cuanto a los productos que regresan, la selección incluye tres opciones que suelen relacionarse con esta época:

Cranberry Bliss Bar, una barra dulce con arándanos.

Galleta de muñeco de nieve.

Danés de queso de ciruela azucarada.

Estos productos estarán disponibles desde el 5 de noviembre, junto con las bebidas especiales, aunque su presencia dependerá de las existencias y de cada establecimiento.

Red Cup Day 2026: ¿cuándo regalarán los vasos rojos?

Otra fecha importante para los seguidores de Starbucks será el martes 17 de noviembre, cuando se celebrará el tradicional Red Cup Day. Durante esta promoción, los clientes podrán recibir un vaso navideño reutilizable y coleccionable al comprar una bebida navideña artesanal participante. La entrega estará sujeta a disponibilidad y a las condiciones de los establecimientos participantes.

En la edición anterior, la promoción también se extendió a distintos canales de compra, incluidos los pedidos en cafeterías, autoservicio, aplicación móvil y plataformas de entrega a domicilio. Además, hubo beneficios relacionados con la devolución de vasos reutilizables y las recompensas para miembros de Starbucks Rewards.

Sin embargo, la compañía todavía debe compartir los detalles específicos de las condiciones que aplicarán en 2026. Por ello, es importante no dar por hecho que los beneficios del año pasado se repetirán.

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