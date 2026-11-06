Lincoln retira más de 11 mil SUV híbridos por una falla que puede quitarles tracción

Un problema en la transmisión llevó a Lincoln a revisar miles de SUV híbridos en Estados Unidos. La falla no es menor, porque puede dejar al vehículo sin tracción mientras circula o impedir que el conductor abandone la posición de estacionamiento.

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El llamado contempla 11,623 unidades de los Nautilus Hybrid 2026 y 2027, además del Corsair Hybrid 2027. Ford notificó el caso a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y confirmó que la reparación no tendrá costo.

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Aunque el número de vehículos afectados es considerable, la marca no reportó accidentes, incendios ni personas lesionadas relacionados con este defecto.

Una pieza electrónica provoca el problema

La investigación identificó el origen en el módulo integrado de estacionamiento (IPM), perteneciente a la transmisión HF55. Un aceite antioxidante utilizado durante su fabricación puede deteriorar la protección de la placa electrónica y alterar el voltaje de uno de sus sensores.

Esa situación puede desencadenar un cambio involuntario a neutral, interrumpiendo la entrega de potencia a las ruedas. También existe la posibilidad de que el vehículo permanezca bloqueado en Park.

Ford atribuyó el inconveniente a un cambio de material realizado por su proveedor EFI Automotive, que no fue comunicado ni validado previamente.

Nautilus concentra casi todas las unidades

El retiro comprende dos modelos híbridos de Lincoln.

Lincoln Nautilus Hybrid 2026-2027: 11,560 unidades.

Lincoln Corsair Hybrid 2027: 63 unidades.

Los vehículos fueron fabricados entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, dependiendo del modelo. El número de referencia de la NHTSA es 26V688, mientras Ford identifica la campaña como 26S75.

Los conductores pueden identificar el problema mediante mensajes de advertencia relacionados con el sistema de cambios o la transmisión, además de una luz de servicio en el tablero.

Lincoln Nautilus 2025. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Reparación gratuita y aviso a propietarios

Los concesionarios reemplazarán el módulo afectado por una pieza corregida y actualizarán el software del vehículo. Todo el procedimiento será gratuito.

Ford comenzó a comunicar la campaña a sus distribuidores el 26 de octubre. Las primeras cartas destinadas a los propietarios están previstas entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, mientras que una segunda notificación llegará cuando las reparaciones estén disponibles.

La compañía no solicitó dejar de conducir los SUV afectados, aunque recomienda contactar con un concesionario si aparece alguna advertencia relacionada con la transmisión.

Interior del Lincoln Nautilus 2027. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Otro llamado a revisión para Ford y Lincoln

La campaña llega en un momento complicado para Ford, que acumula importantes llamados a revisión durante 2026. Lincoln también atraviesa una etapa de renovación de productos, con el Nautilus 2027 y el regreso del Corsair Hybrid a su oferta.

Quienes estén pensando en adquirir uno de estos modelos usados deberían consultar el número VIN y comprobar que la reparación correspondiente ya haya sido realizada antes de concretar la compra.

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