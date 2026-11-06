Trump mueve al DOJ para borrar la condena de Steve Bannon por el 6 de enero

La administración de Donald Trump volvió a intervenir para beneficiar judicialmente a uno de sus antiguos asesores más cercanos. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una nueva solicitud para que un juez anule la condena de Steve Bannon, declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a colaborar con la investigación del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La petición del gobierno presentada ante un tribunal federal de Washington argumenta que mantener la condena ya no responde a sus prioridades judiciales y cuestionó la imparcialidad del proceso que terminó con Bannon en prisión.

En el documento, el Departamento de Justicia sostuvo que “el sobreseimiento redunda en interés de la justicia”, al considerar que el exasesor de Trump habría actuado bajo la creencia de que estaba protegido por el privilegio ejecutivo, que permite al presidente mantener cierta confidencialidad en las comunicaciones oficiales.

La dependencia también expresó “serias dudas” sobre la imparcialidad del juicio y señaló que la administración ya no considera apropiado perseguir cargos de desacato contra un antiguo colaborador presidencial en esas circunstancias.

Bannon fue condenado en 2022 por dos cargos de desacato al Congreso, después de ignorar una citación del comité de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio. En 2024 cumplió cuatro meses de prisión.

No es la primera vez que el gobierno intenta eliminar las consecuencias judiciales del caso. En agosto, el juez federal Carl Nichols rechazó una solicitud anterior porque consideró que los fiscales no habían explicado suficientemente por qué debía cerrarse el proceso. Ahora, el Departamento de Justicia presentó nuevos argumentos.

La nueva petición tampoco enfrenta oposición del equipo legal de Bannon. Además, llega después de que la Corte Suprema devolviera el caso al tribunal de distrito, dejando sin efecto el fallo de apelaciones que había confirmado el veredicto del jurado.

El movimiento se suma a las decisiones de Trump para revertir los procesos relacionados con el 6 de enero. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente concedió indultos o conmutaciones a prácticamente todos los acusados por el asalto al Capitolio.

Bannon ya cumplió su condena, por lo que una eventual anulación tendría principalmente un efecto sobre sus antecedentes judiciales. La decisión final corresponde ahora al juez Nichols.

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