Tras el indulto de Trump, acusados del 6 de enero demandan y reclaman una indemnización

Lisa Eisenhart, una de las participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero, presentó una nueva demanda contra el gobierno federal en la que sostiene que fue perseguida y castigada por sus actividades políticas y reclama una compensación por los daños que, según afirma, sufrió durante el proceso.

El caso presentado la semana pasada ante un tribunal federal de Washington D.C. bajo la Federal Tort Claims Act, una ley que permite reclamar indemnizaciones al gobierno federal en determinadas circunstancias. El registro judicial confirma que Eisenhart demanda a Estados Unidos y a varios funcionarios relacionados con el Departamento de Justicia (DOJ).

El movimiento forma parte de una ola más amplia de demandas impulsadas por personas procesadas por su participación en los hechos del 6 de enero de 2021. The New Republic reportó esta semana que varios acusados están recurriendo a los tribunales para argumentar que sus derechos fueron vulnerados durante las investigaciones, arrestos y procesos judiciales.

Eisenhart sostiene que fue castigada por su actividad política

En su demanda, Eisenhart afirma que fue “perseguida, arrestada, procesada y castigada” por lo que considera una actividad expresiva y asociativa protegida por la Constitución.

Sin embargo, su historial judicial por los hechos del 6 de enero está documentado. En 2023, un juez federal la declaró culpable, junto con su hijo Eric Munchel, de varios delitos relacionados con la irrupción en el Capitolio. El DOJ señaló entonces que ambos ingresaron al edificio después de avanzar más allá de las líneas policiales.

Eisenhart recibió una condena de 30 meses de prisión, mientras que Munchel fue sentenciado a 57 meses. Además, Eisenhart fue condenada a pagar $2,000 en restitución.

Munchel, conocido por las imágenes en las que aparece con equipo táctico y esposas plásticas, también presentó una demanda contra el gobierno federal el 15 de septiembre. El expediente muestra que su caso, al igual que el de su madre, se basa en la Federal Tort Claims Act.

Las demandas llegan después de los indultos

El nuevo reclamo ocurre después de que Donald Trump concediera en enero de 2025 indultos o medidas de clemencia a prácticamente todos los acusados relacionados con el ataque al Capitolio.

El interés por obtener compensaciones aumentó después de que la administración Trump impulsara un fondo de casi $1.8 mil millones para personas que alegaban haber sido víctimas de persecución política. Aunque ese mecanismo enfrentó demandas y cuestionamientos legales, algunos abogados de acusados del 6 de enero comenzaron a utilizar otras vías para reclamar dinero al gobierno. ABC News informó en junio que un abogado planeaba presentar reclamaciones para unos 400 clientes.

No obstante, presentar una demanda no garantiza una indemnización. De hecho, el Departamento de Justicia ya ha intentado frenar otros casos similares argumentando que las reclamaciones fueron presentadas fuera del plazo establecido por la ley. CBS News informó en agosto que el gobierno pidió desestimar una demanda colectiva de acusados del 6 de enero por considerar que había vencido el plazo para presentar los reclamos.

Por ahora, los casos de Eisenhart y Munchel apenas comienzan su recorrido judicial. El expediente de Eisenhart registra la presentación de la demanda, pero el contenido completo permanece sellado.

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