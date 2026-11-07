Tesla ofrece hasta 12 meses de FSD gratis por recomendar su sistema

Tesla encontró otra manera de impulsar su tecnología de conducción autónoma supervisada. Esta vez no necesita convencer directamente a cada comprador, sino que quiere aprovechar la experiencia de sus propios clientes para conseguir nuevos suscriptores.

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La marca puso en marcha un programa de recomendaciones que permite obtener beneficios por atraer usuarios al Full Self-Driving (FSD). El incentivo puede llegar hasta los 12 meses gratuitos del servicio, aunque no todos los participantes recibirán la misma recompensa.

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Por ahora, la iniciativa está disponible únicamente en Estados Unidos y funciona de manera independiente a las promociones habituales por recomendar la compra de un auto.

Volante tipo “yoke” de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Así funciona el nuevo programa de referidos

El mecanismo comienza con un enlace personalizado que puede compartir cualquier propietario que tenga una suscripción activa al FSD. La persona que recibe la invitación obtiene un mes gratuito para probar las funciones del sistema en un Tesla compatible.

Si decide contratar una suscripción de pago antes de finalizar ese periodo, quien realizó la recomendación recibe su recompensa.

El beneficio depende de la situación del propietario que comparte el enlace.

Con suscripción activa al FSD. Recibe un mes adicional gratuito.

Con el sistema comprado de forma permanente. Obtiene 99 dólares en créditos Tesla.

Estos últimos pueden utilizarse en determinados servicios de la compañía, como recargas en Superchargers, accesorios, mantenimiento y actualizaciones de software.

El interior de los robotaxis de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Hay una posibilidad de conseguir todo un año gratis

La promoción permite acumular hasta 12 recompensas por año natural. Esto significa que un propietario con una suscripción mensual podría completar doce meses adicionales sin pagar, siempre que consiga que 12 usuarios diferentes contraten el servicio mediante sus invitaciones.

Eso sí, Tesla estableció algunas condiciones para evitar que cualquier usuario pueda aprovechar la promoción sin restricciones.

Quienes reciban la invitación deben tener un vehículo compatible y no haber pagado una suscripción al FSD durante los 12 meses anteriores. Tampoco pueden haber comprado el sistema de forma permanente.

Además, si el conductor disfrutó de una prueba gratuita al recibir su vehículo, tendrá que esperar al menos 12 meses desde que terminó ese beneficio.

El Robotaxi es una de las más grandes apuestas de Tesla. Crédito Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla limita quién puede participar

Hay otra restricción importante. Los propietarios que disfruten del FSD mediante una concesión gratuita de un año no podrán actuar como promotores dentro de este programa.

La recompensa tampoco se entrega simplemente por compartir el enlace, ya que el usuario invitado debe convertirse en suscriptor de pago durante su periodo de prueba.

Para participar, los propietarios necesitan tener instalada la versión 4.62.0 o una posterior de la aplicación de Tesla.

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