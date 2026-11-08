Kia EV9 2027 mantiene sus precios y estrena mejoras en la versión Land

Kia decidió no complicar demasiado las cosas con la actualización de su SUV eléctrico más grande. El EV9 2027 llega a Estados Unidos con cambios puntuales en equipamiento y apariencia, pero sin una modificación importante en su estructura mecánica ni en su propuesta general. De hecho, la versión de entrada apenas cuesta $90 más que el modelo anterior.

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La gama conserva cinco configuraciones y arranca en $56,635, incluido el cargo de destino de $1,645.

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La novedad más importante está en la versión Land, que ahora incorpora de serie el paquete Nightfall Edition, anteriormente opcional.

Estos son los precios del Kia EV9 2027

El catálogo mantiene las versiones Light, Wind, Land y GT-Line, con dos alternativas Light que se diferencian por su batería y autonomía.

Light Short Range: $56,635 dólares.

Light Long Range: $59,635 dólares.

Wind: $65,735 dólares.

Land: $71,635 dólares.

GT-Line: $73,635 dólares.

Las versiones Light utilizan tracción trasera, mientras que Wind, Land y GT-Line cuentan con tracción total. La configuración Long Range incorpora una batería de 100 kWh.

La versión Land recibe más protagonismo

La principal actualización aparece en la Land. Kia decidió incluir de fábrica el paquete Nightfall Edition, que añade rines negros de 20 pulgadas, detalles exteriores oscurecidos, techo interior negro y acabados especiales en los asientos.

También incorpora una función que eleva temporalmente el torque de 379 a 516 libras-pie. Según Car and Driver, esta configuración permite acelerar de 0 a 60 mph en aproximadamente 4,5 segundos.

La Wind tampoco se queda sin novedades, pues estrena rines negros de 19 pulgadas y suma el color Wolf Gray a su catálogo.

¿Cuánto cuesta más respecto al modelo anterior?

Kia mantuvo bastante estables los precios para 2027. Las versiones Light y GT-Line aumentan $90, mientras que la Wind registra un incremento de $190.

Kia EV9 GT 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La Land es la que presenta la diferencia más importante, con $1,090 adicionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahora incluye de serie el paquete Nightfall Edition, que anteriormente costaba $1,500 como opción.

Otro detalle importante es que el EV9 continúa ensamblándose en Estados Unidos, utilizando componentes nacionales e importados. Esto forma parte de la estrategia industrial de Kia para este modelo en el mercado norteamericano.

Un SUV eléctrico familiar que mantiene su apuesta

El EV9 conserva uno de sus principales argumentos comerciales, su configuración de tres filas de asientos, una característica que todavía distingue a este SUV dentro de la oferta eléctrica familiar.

La competencia también comienza a crecer. El Hyundai Ioniq 9 comparte parte de su planteamiento, mientras que Toyota y Subaru preparan nuevas alternativas eléctricas para este segmento.

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