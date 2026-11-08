Tras aplastante victoria de los demócratas, líderes presionarán para que den resultados

La victoria sin precedentes de los demócratas que les permitió hacerse del control del Congreso demuestra que los votantes están desesperados y dispuestos a darles una oportunidad, pero habrá que exigirles que rindan cuentas y que mejoren la situación de las familias trabajadoras de este país que están siendo presionadas hasta el límite.

“Los votantes hispanos expresaron un rechazo contundente a las políticas económicas y migratorias actuales, lo que condujo a victorias demócratas sin precedentes”, dijo Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta, Iniciativa del Voto Latino (Latino Vote Initiative), UnidosUS durante la videoconferencia: Balance postelectoral: el papel de los votantes de origen étnico, organizada por American Community Media (ACoM).

“La posibilidad de que los republicanos recuperen a estos votantes como que los demócratas mantengan su apoyo, dependerá de que ofrezcan soluciones a los problemas, así como de que se ponga fin a los abusos que sufren muchas de nuestras comunidades”.

Señaló que esta elección dejó en claro, que el latino es un electorado voluble porque de cara a estos comicios, alrededor del 38% de los votantes latinos podrían considerarse parte de un centro indeciso, personas que no habían tomado una decisión o que, en 2024, cruzaron las líneas partidistas y/o votaron por un tercer partido.



“Esto debería servir de advertencia para ambos partidos”.

Martínez señaló que el electorado hispano, por ser una población joven está en constante expansión.

“Cerca del 17% de quienes acudieron a votar en estas elecciones de mitad de mandato lo hicieron por primera vez en una elección general”.

Resumió diciendo que la noche del martes 3 de noviembre, fue histórica, tanto para los candidatos como para los votantes hispanos.

“En los dos estados más poblados del país, California y Texas, que además poseen las dos economías más grandes de la nación, impulsadas desde hace mucho tiempo por las contribuciones de los trabajadores latinos e inmigrantes, ahora hay gobernadores hispanos”.

Y enfatizó otros hitos alcanzados en esta elección con relación a otras comunidades.

“Georgia eligió a la primera mujer afroamericana como gobernadora; Florida eligió a su primer gobernador afroamericano, Byron Donalds; y Nuevo México, a su primer gobernador nativo americano”.

Concluyó diciendo que los latinos demostraron en esta elección que constituyen un electorado voluble, y ningún partido puede permitirse decir que los tienen en su mano.

Durante la videoconferencia, líderes de organizaciones que abogan por los inmigrantes hablaron de los resultados recién publicados de la Encuesta a Votantes de las Elecciones de Mitad de Mandato de 2026 (MEVP, para comprender el papel que desempeñaron los distintos grupos étnicos y raciales en Estados Unidos.

Un electorado capaz de cambiar de postura

John C. Yang, presidente y director ejecutivo, Asian Americans Advancing Justice| AAJC, dijo que en esta elección, los estadounidenses de origen asiático, nativos de Hawái y habitantes de las islas del Pacífico favorecieron a los demócratas sobre los republicanos en las contiendas para el Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones, con una proporción de dos a uno.

“Esto representa, en realidad, un retorno a la tendencia observada en elecciones anteriores, como las de 2022, 2020 y 2016. El año 2024 fue, en cierto modo, una excepción, ya que la comunidad de origen asiático se inclinó hacia los republicanos en unos cinco o seis puntos porcentuales”.

Por tanto, precisó que esto demuestra que la comunidad asiático-estadounidense es un electorado que puede cambiar de postura respecto a los distintos partidos políticos.

“La historia no trata sobre quién obtuvo el poder, sino sobre cómo se utilizará. Al nuevo Congreso, le pedimos que proteja el derecho al voto, defienda el debido proceso, confronte la discriminación y garantice que nuestro proceso migratorio se lleve a cabo con dignidad”.

Agregó que queda mucho camino por recorrer en el que deben seguir trabajando, pero reconoció que se siente muy animado y con energías renovadas tras las elecciones.

‘Es hora de mostrar liderazgo’

Annalise Guthrie (Nación Cherokee), investigadora del First Nations Development Institute, dijo que en las elecciones al Congreso, el 57% de los encuestados nativos apoyó a los candidatos demócratas, frente al 41% que votó por los republicanos.

“Descubrimos que el 60% tenía una opinión desfavorable del presidente Trump, y el 66 % desaprobaba su gestión de la inflación y el costo de vida”.

Indicó que al preguntar si los partidos políticos realmente se preocupan por las comunidades nativas, el 44 % respondió que a los demócratas no les importa mucho, y exactamente el mismo porcentaje opinó lo mismo sobre los republicanos.

“Eso significa que el apoyo de los nativos, no es un cheque en blanco; los votantes nativos esperan ver sus prioridades reflejadas en las políticas públicas, y no solo que se les tome en cuenta durante la temporada electoral”.

Mencionó que las principales prioridades para que los nativos fueran a las urnas, fueron la inflación y el costo de vida, los gastos de vivienda, alimentos y servicios básicos.

“El 80% se mostró a favor de restablecer la financiación de los programas federales de alimentación y nutrición; el 68% pide revertir los recortes en Medicaid; y cerca de ocho de cada 10 apoyaron la implementación de servicios universales de cuidado infantil o educación para la primera infancia, a un costo mínimo o nulo para las familias”.

Expuso que la responsabilidad de los cargos electos es escuchar, cumplir sus compromisos y respaldar el futuro que muchas comunidades ya están tratando de construir.

“Ahí es donde empezará a medirse el verdadero liderazgo: no en la victoria electoral, sino en lo que ocurra después”.

Rechazo a la Administración Trump

Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, dijo que la ciudadanía ha rechazado de forma contundente la gestión de la administración Trump en materia migratoria, y traza una ruta clara sobre cómo el Congreso debe abordar este asunto.

Dijo que en la encuesta, los votantes se mostraron a favor de sustituir el sistema migratorio actual por uno centrado en la equidad, la unidad familiar y el debido proceso.

“Apoyan garantizar que toda persona tenga derecho a un proceso justo ante un juez, otorgando exclusivamente a los jueces la facultad de decidir sobre las deportaciones”.

Asimismo, dijo que respaldan la idea de que los inmigrantes puedan permanecer en sus comunidades mientras se resuelven sus casos, en lugar de ser enviados a centros de detención donde, de forma habitual, sufren maltratos e incluso llegan a perder la vida.

Y reafirmaron que debe mantenerse la tradición estadounidense de acoger a quienes huyen de la violencia, asegurando que puedan acceder a un entorno seguro al llegar a los Estados Unidos.

“Si el pueblo estadounidense ha enviado un mensaje contundente, es que las acciones de esta administración son exactamente lo opuesto a lo que la ciudadanía desea. Quienes ignoren este mensaje y la voluntad del pueblo estadounidense lo harán bajo su propia responsabilidad”, advirtió.

Los que más apoyaron a los demócratas

Henry Fernandez, director ejecutivo del African American Research Collaborative, dijo que los votantes afroamericanos aportaron el margen más amplio a favor del Partido Demócrata en comparación con cualquier otro grupo.

“Un tercio de los votantes afroamericanos que apoyaron a Trump anteriormente cambiaron su postura. La economía y el costo de vida marcan la agenda, mientras que el derecho al voto y los derechos civiles son preocupaciones vigentes para la inmensa mayoría de la comunidad afroamericana”.

Afirmó que la democracia realmente ha funcionado y transformado por completo el Congreso, aunque aún no sabemos qué implicará esto en términos de resultados concretos.

“Lo que realmente ha servido de contrapeso han sido los votantes, el elemento fundamental de la democracia; y eso, a mi parecer, es algo sumamente alentador”.