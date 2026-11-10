Historial de mantenimiento del auto, una herramienta que puede ahorrarte problemas

Llevar un control de los trabajos realizados en un auto puede parecer una tarea menor, pero termina siendo bastante útil cuando aparecen problemas mecánicos, toca reclamar una garantía o llega el momento de buscar comprador.

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No hace falta utilizar herramientas complicadas, basta con mantener los documentos en orden y registrar cada visita al taller.

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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recomienda guardar las facturas de mantenimiento y reparación, independientemente de quién haya realizado el trabajo. Esa documentación permite demostrar qué cuidados recibió el vehículo y cuándo se hicieron.

Honda Prologue. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Qué información debe guardar de cada servicio

Una factura no siempre es suficiente si después resulta difícil identificar los trabajos realizados. Por eso, conviene registrar algunos datos adicionales en cada visita al taller.

Fecha del servicio y millaje registrado en el odómetro.

Reparaciones efectuadas, piezas utilizadas y costos.

Nombre y teléfono del taller o proveedor.

Compra de repuestos y materiales, incluso si el mantenimiento fue realizado por el propio dueño.

También es importante seguir las recomendaciones del fabricante. El manual del propietario permite conocer cuándo corresponden los cambios de aceite, las inspecciones, la revisión de frenos y otros trabajos fundamentales.

Fiat 500 Hybrid. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

El teléfono puede convertirse en su mejor aliado

No necesita una carpeta llena de papeles para mantener un historial organizado. Una hoja de cálculo, una aplicación de notas o una carpeta digital pueden cumplir perfectamente esa función.

Una buena práctica consiste en fotografiar cada factura al salir del taller, guardar el documento original y registrar los datos en un archivo. Tener una copia de respaldo en la nube o en el correo electrónico también ayuda a evitar pérdidas.

La organización permite consultar rápidamente los servicios anteriores, calcular cuánto dinero se ha invertido en el auto y recordar las próximas revisiones.

El Hyundai Tucson 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Por qué los registros pueden proteger su garantía

La FTC explica que la ley Magnuson-Moss impide que un fabricante anule automáticamente una garantía únicamente porque el propietario utilizó un taller independiente o realizó determinados trabajos por su cuenta.

Sin embargo, eso no significa que cualquier reparación esté cubierta. Si el fabricante demuestra que un mantenimiento incorrecto provocó una avería, podría rechazar ese reclamo específico.

En estos casos, conservar facturas y detalles de los trabajos realizados resulta especialmente importante para respaldar una reclamación.

El Mazda6e. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Una ventaja cuando llega el momento de vender

El historial también puede marcar diferencias en el mercado de autos usados. Un comprador interesado suele querer conocer cómo se cuidó el vehículo, qué reparaciones recibió y si sus servicios fueron realizados oportunamente.

Presentar esa información de manera ordenada facilita las negociaciones y transmite mayor confianza. Aunque no garantiza un precio superior, sí permite respaldar con documentos el estado y los cuidados del auto.

Al comprar un usado, solicitar esos registros también ayuda a conocer mejor su pasado y detectar posibles vacíos en el mantenimiento.

En definitiva, llevar un historial no requiere demasiado tiempo ni dinero. Lo importante es registrar cada servicio y conservar las pruebas, una costumbre sencilla que puede resultar muy valiosa con el paso de los kilómetros.

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