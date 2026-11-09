BYD lleva un eléctrico por encima de los 500 km/h y firma dos récords Guinness

El límite de los 500 km/h dejó de ser una aspiración para BYD. El fabricante chino consiguió que su Yangwang U9 Xtreme alcanzara los 503,17 km/h en Abu Dabi, convirtiendo a este deportivo eléctrico en protagonista de una de las pruebas de velocidad más llamativas de la industria.

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El registro se consiguió el 1 de noviembre de 2026, con Marc Basseng al volante, en un tramo de la carretera E11 que fue cerrado para realizar el intento. La marca superó los 496,22 km/h que el mismo modelo había conseguido en Alemania en 2025.

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Según BYD, la hazaña le permitió sumar dos récords Guinness vinculados a la velocidad máxima de un automóvil de producción y de un eléctrico de producción en una pasada.

Siete kilómetros para superar una barrera histórica

La preparación fue tan importante como la potencia del vehículo. El equipo dispuso de diez kilómetros de carretera cerrada, con siete kilómetros de recta aprovechable para acelerar.

La cercanía del desierto obligó a limpiar minuciosamente el asfalto y revisar el recorrido para retirar cualquier elemento que pudiera comprometer los neumáticos. El primer día de pruebas, el U9 Xtreme llegó a 490 km/h, pero todavía quedaba margen para mejorar.

Los ingenieros ajustaron la suspensión, la presión de los neumáticos y el ángulo del alerón trasero. Con esas modificaciones, Basseng consiguió finalmente superar los 500 km/h en la segunda jornada.

El Yangwang U9 Xtreme de BYD con Marc Basseng. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Cuatro motores eléctricos y más de 3.000 CV

El responsable de semejante rendimiento es un sistema compuesto por cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan conjuntamente 3.019 CV. Cada unidad puede alcanzar las 30,000 revoluciones por minuto, mientras que la arquitectura eléctrica de 1.200 voltios permite gestionar semejante despliegue de potencia.

La batería Blade de BYD utiliza química LFP y está preparada para soportar descargas de hasta 30C. A ello se suma una suspensión activa capaz de modificar el comportamiento del vehículo en milisegundos, una herramienta fundamental para conservar el control cuando la velocidad se vuelve extrema.

El Yangwang U9 Xtreme también había destacado en Nürburgring, donde completó una vuelta en 6 minutos y 59,157 segundos, convirtiéndose en uno de los eléctricos de producción más rápidos en el circuito alemán.

El gran Yangwang U9 Xtreme de BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Solo habrá 30 unidades en todo el mundo

BYD no pretende fabricar miles de ejemplares de esta máquina. La producción del U9 Xtreme estará limitada a 30 unidades, con opciones de personalización para sus compradores.

La marca Yangwang busca demostrar hasta dónde puede llegar su tecnología eléctrica en un vehículo de altas prestaciones. Y aunque este hiperdeportivo no será una alternativa convencional para la mayoría de los conductores, su récord deja una imagen bastante clara de la ambición del fabricante chino.

La velocidad ya no es territorio exclusivo de los motores de combustión. Con 503,17 km/h, BYD acaba de poner esa afirmación sobre la mesa de una manera difícil de ignorar.

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