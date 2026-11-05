Pagani presenta el último Huayra 70 y apuesta por la caja manual

Pagani encontró una manera especial de celebrar los 70 años de su fundador. La firma italiana reunió por primera vez sus tres Huayra 70 en Las Vegas y aprovechó la ocasión para mostrar el último integrante de esta colección, el Huayra 70 Anima.

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La presentación se realizó el 31 de octubre de 2026 en el Concours at Wynn Las Vegas, con Horacio Pagani como protagonista.

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Esta pieza completa una trilogía de ejemplares exclusivos que comenzó con el Trionfo y continuó con el Derecho. Su nombre, que significa “alma” en italiano, refleja la intención de la marca de llevar su filosofía artesanal a una creación irrepetible.

Una carrocería con detalles fuera de lo convencional

El Anima tiene una apariencia más radical que sus dos hermanos. Su carrocería combina fibra de carbono expuesta con una pintura metálica que incorpora polvo de diamante, una franja de hoja de platino y elementos en color azul oscuro.

La aerodinámica también recibe un tratamiento particular. Cuenta con una toma de aire elevada detrás de la cabina, arcos antivuelco individuales, un alerón trasero fijo y un difusor de grandes dimensiones. En la parte posterior sobresale un escape de seis salidas con acabado cerámico blanco.

El habitáculo mantiene ese cuidado por los detalles que caracteriza a Pagani. La tapicería blanca contrasta con los acentos azules, mientras que los componentes metálicos mecanizados y los interruptores expuestos refuerzan su personalidad artesanal.

La transmisión manual es protagonista

Uno de los elementos más llamativos del Huayra 70 Anima está en su sistema de transmisión. Pagani conserva una caja manual de siete velocidades, con el mecanismo de la palanca a la vista y tres pedales.

Esta configuración sigue la filosofía que la marca recuperó con el Huayra Epitome de 2024. Aunque Pagani todavía no confirmó la potencia del Anima, aquel modelo sirve como referencia por su motor V12 biturbo de 6,0 litros desarrollado por Mercedes-AMG, capaz de entregar 852 hp y 1,100 Nm de torque.

Por ahora, no hay cifras oficiales de rendimiento para esta última creación ni información sobre su precio.

Una colección reservada para pocos compradores

El Trionfo, el Derecho y ahora el Anima forman parte de una serie de tres unidades especiales concebidas para conmemorar el aniversario de Horacio Pagani. Cada ejemplar tiene características propias y responde al trabajo de Grandi Complicazioni, la división de la compañía dedicada a proyectos extraordinarios.

El Anima fue presentado en Estados Unidos, mientras que el Trionfo tiene como destino Cincinnati, Ohio. La marca todavía no ha comunicado cuándo llegará la nueva creación a Europa.

El Utopia tomó el relevo, pero el Huayra sigue vigente

El Huayra dejó de ocupar el lugar principal en la gama de Pagani tras la llegada del Utopia, presentado en 2022. Sin embargo, las ediciones especiales demuestran que el modelo todavía tiene espacio entre los coleccionistas y los clientes que buscan configuraciones poco habituales.

El Anima representa precisamente esa filosofía. No se trata solamente de añadir otra versión a la familia, sino de cerrar una colección con una combinación de diseño artesanal, soluciones aerodinámicas y una transmisión manual que cada vez resulta menos habitual entre los superdeportivos de su categoría.

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