El Golf eléctrico queda en pausa por los recortes de Volkswagen

Volkswagen decidió poner en espera uno de sus proyectos más importantes para el futuro de su gama. El esperado ID. Golf tendrá que esperar a que las cuentas permitan financiar su desarrollo sin comprometer todavía más los recursos de la compañía.

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La medida refleja las dificultades que atraviesa el fabricante alemán para equilibrar su apuesta por la movilidad eléctrica con la necesidad de recuperar rentabilidad. David Powels, director financiero de Volkswagen, confirmó que la marca necesita asegurar la inversión antes de continuar trabajando en el nuevo modelo.

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El Golf eléctrico no escapa a los recortes

La decisión también tiene un significado especial por el lugar que ocupa este compacto en la historia de la marca. Thomas Schäfer, responsable de las marcas de volumen del Grupo Volkswagen, reconoció en un comunicado interno citado por Reuters que detener el proyecto no fue sencillo.

“Sé lo que significa el Golf para Volkswagen y para Wolfsburgo. Por eso esta decisión no fue nada fácil”, expresó. Después dejó clara la situación financiera que atraviesa el fabricante. “Simplemente no podemos permitirnos este trabajo ahora”.

La planta de Wolfsburgo, donde se encuentra la sede de Volkswagen, necesita acelerar sus ahorros. Según el documento interno, acumula un retraso de 300 millones de euros frente a su objetivo de reducción de costos.

Los eléctricos todavía no ofrecen la misma rentabilidad

El problema no está únicamente en el desarrollo del ID. Golf. Volkswagen reconoce que sus vehículos eléctricos generan menos margen que los modelos con motores de combustión, una diferencia que complica los planes de expansión.

“Nuestros vehículos eléctricos son atractivos y vemos un aumento importante de la demanda. Al mismo tiempo, todavía no logran los márgenes de nuestros modelos de combustión”, explicó Powels.

Los resultados financieros respaldan esa preocupación. La marca Volkswagen registró un margen operativo de apenas 1,3% entre enero y septiembre de 2026, mientras su resultado operativo bajó a 813 millones de euros, frente a los 1,476 millones del mismo periodo del año anterior.

El grupo de marcas Core también redujo su resultado operativo, que pasó de 4,720 millones a 4,330 millones de euros. En medio de ese panorama, Volkswagen mantiene una señal positiva con los 150,000 pedidos registrados para los futuros ID. Polo, ID. Cross, Škoda Epiq y Cupra Raval.

Volkswagen Golf VIII. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

¿Cuándo llegará el nuevo Volkswagen ID. Golf?

Por ahora, la compañía no ha confirmado una fecha de lanzamiento. El comité de empresa sostiene que la pausa no debería modificar los planes de llegada del modelo y que el tiempo perdido podrá recuperarse.

El compacto eléctrico será uno de los primeros vehículos desarrollados sobre la arquitectura SSP, una plataforma que busca simplificar la tecnología y reducir los costos de producción. Sin embargo, su implementación ya acumula retrasos y también ha afectado los calendarios de otros modelos del grupo.

Parte del software estará relacionado con la alianza entre Volkswagen y Rivian, otro proyecto con el que el fabricante busca mejorar sus capacidades tecnológicas.

La prioridad ahora es reducir gastos

La suspensión del ID. Golf se suma a un programa de ajustes mucho más amplio. Volkswagen contempla eliminar hasta 100,000 puestos de trabajo y cerrar varias instalaciones industriales en Alemania, mientras intenta mejorar sus resultados.

Para los compradores de Estados Unidos, donde actualmente se comercializan versiones como el Golf GTI y el Golf R, la pausa deja interrogantes sobre cuándo llegará una alternativa completamente eléctrica.

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