Kia PV7, una furgoneta eléctrica para trabajar y transportar hasta nueve personas

La movilidad eléctrica también quiere conquistar el transporte profesional, y Kia tiene una nueva apuesta para hacerlo.

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La PV7 llega con una propuesta que va mucho más allá de una furgoneta convencional, gracias a una gama que combina espacio para mercancías, capacidad para pasajeros y soluciones pensadas para facilitar el trabajo diario.

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El modelo se presentó el 14 de septiembre de 2026 en Hannover, Alemania, durante IAA Transportation. Su comercialización en Europa está prevista para el segundo semestre de 2027, con una oferta que crecerá hasta disponer de 23 variantes.

Más espacio para trabajar y transportar

La PV7 representa el siguiente paso de Kia después de la PV5. Su carrocería Long alcanza los 5,35 metros de longitud, mientras que una arquitectura eléctrica específica permite aprovechar mejor el espacio interior.

La familia tendrá dos grandes protagonistas. PV7 Cargo estará destinada a empresas y profesionales que necesitan transportar mercancías, mientras que PV7 Passenger buscará hacerse un lugar entre los vehículos para servicios de movilidad, traslados turísticos y familias numerosas.

La versión de pasajeros podrá acomodar hasta nueve ocupantes. También habrá una configuración de siete plazas con asientos desplazables y desmontables, una solución interesante para quienes necesitan alternar entre espacio para personas y equipaje.

Kia PV7, la nueva furgoneta eléctrica. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Baterías de hasta 96,2 kWh y carga rápida

Kia ofrecerá dos baterías NCM, de 71,5 y 96,2 kWh. La configuración de mayor capacidad permitirá superar los 460 kilómetros de autonomía WLTP en la versión Cargo Long Range, aunque todavía se trata de una cifra preliminar pendiente de homologación definitiva.

El sistema eléctrico trabaja con una arquitectura de 800 voltios, una característica que permite reducir los tiempos de espera en estaciones de carga rápida. Según Kia, recuperar del 10 al 80% de la batería puede tomar unos 25 minutos con un cargador de 350 kW.

La potencia anunciada alcanza los 200 kW, equivalentes a 272 CV, con 420 Nm de par. Inicialmente tendrá tracción delantera, aunque también está prevista una alternativa con tracción total.

Hasta 8 m³ para transportar mercancías

La PV7 Cargo apunta directamente a profesionales de la logística, reparto y mantenimiento. Su versión Long ofrece 6,1 m³ de volumen, mientras que la High Roof eleva esa capacidad hasta los 8 m³.

Kia PV7, la nueva furgoneta eléctrica. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La carga útil máxima anunciada llega a 1.200 kg, dependiendo de la configuración. También podrá transportar hasta tres palés europeos, con una altura de acceso de 550 mm que facilita las operaciones de carga y descarga.

Kia añadirá soluciones prácticas como puertas traseras configurables, una puerta lateral eléctrica y un sistema que permite cerrarla automáticamente cuando el conductor se aleja con la llave.

Tecnología para empresas y flotas

La propuesta también contempla herramientas digitales para administrar vehículos comerciales. Kia Business Solutions y su sistema de gestión de flotas permitirán controlar recargas, mantenimiento y actividad de los vehículos.

Además, la tecnología V2L permitirá utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar equipos externos, algo especialmente útil para profesionales que trabajan con herramientas eléctricas.

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