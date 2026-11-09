Buick Electra GS, el sedán híbrido con el que GM quiere frenar a una marca china

Buick quiere volver a hacerse notar en China y su siguiente apuesta tiene argumentos para llamar la atención.

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El Electra GS será una berlina electrificada de grandes dimensiones, con una mecánica híbrida enchufable y un planteamiento que busca competir directamente con propuestas locales como el BYD Qin L DM-i.

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El modelo apareció en los registros de homologación del Ministerio de Industria chino, una publicación que permite conocer buena parte de sus características antes de su presentación comercial. Por ahora, GM no ha confirmado ni el precio definitivo ni la fecha de lanzamiento.

Una carrocería grande y diseño de berlina deportiva

Con 4,979 mm de longitud, el Electra GS juega en una categoría donde el espacio interior y la presencia visual tienen bastante peso. Su distancia entre ejes de 2,865 mm debería favorecer el aprovechamiento del habitáculo, aunque Buick todavía no ha mostrado cómo será su interior.

El Buick Electra L7 arrasa. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

El diseño combina un techo descendente, faros estrechos y tiradores parcialmente ocultos. En la parte trasera destaca una iluminación que recorre buena parte del ancho de la carrocería. También habrá llantas de 18 o 19 pulgadas y diferentes elementos decorativos.

Otro detalle interesante es la posibilidad de instalar un sensor LiDAR sobre el techo. Esta tecnología podría formar parte de un paquete de asistencia a la conducción más avanzado, aunque GM todavía no ha explicado qué funciones estarán disponibles.

Dos alternativas híbridas con 221 CV eléctricos

La gama incluirá dos sistemas de propulsión enchufables. El primero combina un motor de gasolina atmosférico de 1.5 litros y 97 CV con una unidad eléctrica de 221 CV.

La alternativa más potente recurre a un bloque 1.5 turbo de 154 CV, acompañado por el mismo motor eléctrico. En ambos casos, la velocidad máxima homologada es de 190 km/h.

General Motors prepara un cambio importante con sus baterías. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

Las tres variantes registradas utilizarán baterías LFP, suministradas por diferentes fabricantes. Sin embargo, todavía no se conocen sus capacidades, la autonomía en modo eléctrico ni los consumos oficiales.

GM necesita recuperar terreno frente a las marcas chinas

El Electra GS llega en un momento en el que Buick necesita reforzar su presencia en China. La marca estadounidense atraviesa una etapa complicada, con entregas que han caído un 20,4% interanual, según los datos recogidos en la información original.

La apuesta por una berlina híbrida enchufable de gran tamaño y precio competitivo busca responder a una realidad bastante clara. Los fabricantes locales han ganado terreno con vehículos electrificados que ofrecen tecnología, espacio y tarifas difíciles de ignorar.

El Buick Electra GS podría situarse alrededor de los $14,000 dólares, tomando como referencia los 100,000 yuanes estimados para su lanzamiento. No obstante, GM todavía no ha confirmado esa cifra, por lo que habrá que esperar a conocer el precio oficial.

La incógnita ahora es si esta combinación de dimensiones, electrificación y costo será suficiente para que Buick vuelva a ganarse la atención de los compradores chinos.

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