Cuatro baterías y 13 motores después, este Tesla sigue acumulando kilómetros

Tres millones de kilómetros no son una cifra que aparezca todos los días en el odómetro de un auto. Mucho menos cuando se trata de un eléctrico.

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Sin embargo, Hansjörg von Gemmingen-Hornberg consiguió que su Tesla Model S de 2013 superara esa distancia y ahora tiene la mirada puesta en un objetivo todavía más ambicioso.

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El conductor alemán compró el vehículo usado en 2014 y lo convirtió en su compañero de viajes. En septiembre de 2026 confirmó que había alcanzado los 3.000.000 de kilómetros, una distancia equivalente a unas 75 vueltas alrededor de la Tierra.

Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Cuatro baterías para recorrer millones de kilómetros

El Tesla no conserva su batería original. En total, ha utilizado cuatro paquetes, con recorridos aproximados de 290,000, 670,000 y 550,000 kilómetros para las tres primeras unidades.

La batería actual, instalada en 2023, es la que más kilómetros acumula. Su precio fue de aproximadamente 20,000 euros, equivalentes a unos $21,700 dólares. Desde su incorporación, ha recorrido alrededor de 1,25 millones de kilómetros.

Un análisis realizado por EV Clinic, taller especializado en vehículos eléctricos de Croacia, encontró que conserva 75,4 kWh de capacidad frente a los 87,8 kWh de referencia inicial. Esto representa una degradación del 14,1%, un resultado notable para una batería con semejante recorrido.

Model S y Model X, de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El motor trasero también necesitó reparaciones

La historia mecánica del Model S tampoco ha sido sencilla. El vehículo llegó a necesitar 13 reemplazos del motor trasero, debido principalmente a problemas de sellado que permitían la entrada de refrigerante y afectaban componentes internos.

En 2023, EV Clinic reconstruyó uno de esos motores e incorporó una junta de grafito para solucionar el inconveniente. Desde entonces, esa unidad ha recorrido más de 1,2 millones de kilómetros adicionales.

Las revisiones posteriores encontraron los rodamientos en buen estado, aunque también detectaron desgaste en el sello y una pequeña fuga de aceite en el diferencial.

El espacio del Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La meta ahora son cinco millones de kilómetros

El caso de este Tesla deja una conclusión interesante. La longevidad de un auto eléctrico no depende únicamente de cuánto aguante su batería original, sino también de las posibilidades de reparar y sustituir componentes durante su vida útil.

Eso sí, el historial de von Gemmingen-Hornberg no representa necesariamente lo que puede esperar cualquier propietario de un eléctrico. El recorrido exigió inversiones, cambios de baterías y numerosas intervenciones mecánicas.

Pese a todo, el alemán no piensa estacionarlo definitivamente. Su próximo desafío consiste en alcanzar los cinco millones de kilómetros, una meta que todavía le exige recorrer otros dos millones con el mismo Model S.

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