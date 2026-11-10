Las series latinas que puedes ver en plataformas de streaming durante noviembre de 2026

Antes de que comiencen los catálogos navideños de diciembre, que suelen acaparar la atención, las plataformas de streaming más conocidas guarduan una amplia lista de series latinas que puedes disfrutar en noviembre.

Algunas estrenaron nuevas temporadas recientemente, pero otras representan unos clásicos que debes ver antes de que termina el 2026. La mayoría están en Netflix, HBO Max y Disney+ y provienen de México, Argentina, Colombia y hasta Brasil. Dales la oportunidad y conoce por qué conquistaron los primeros lugares.

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7 series latinas imperdibles en noviembre de 2026

1. Palacio – Netflix

Estrenada el 6 de noviembre, esta serie de ocho episodios reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.

La historia aborda aquellos acontecimientos desde distintas perspectivas, incluida la de quienes vivieron la tragedia y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas. Su elenco incluye a Natalia Reyes, Mariana Gómez y Robinson Díaz.

2. La ley de Alicia – Netflix

Llega este 11 de noviembre con Fernanda Castillo como protagonista. En la producción mexicana, “Alicia” regresa al ejercicio de la abogacía después de pasar 20 años alejada de su profesión, mientras intenta reconstruir su vida familiar tras un escándalo de corrupción que involucra a su esposo.

Netflix dividirá el lanzamiento: la primera parte estará disponible el 11 de noviembre y la segunda llegará el 9 de diciembre.

3. Ciudad de Dios: La lucha no para – HBO Max

La segunda temporada se estrenó el 8 de noviembre. La trama retoma la historia de la comunidad brasileña después de la muerte de Curió, que deja un vacío de poder y desata nuevas disputas entre grupos criminales.

También muestra la corrupción política y los esfuerzos de los habitantes por resistir la violencia. La producción continúa la historia de la película brasileña de 2002 y cuenta con seis episodios en esta nueva entrega.

4. Cien años de soledad – Netflix

La adaptación de la novela de Gabriel García Márquez ya está completa en Netflix. A través de la historia de varias generaciones de la familia Buendía, la serie recrea la fundación y transformación de Macondo.

Su primera parte se estrenó en diciembre de 2024 y consiguió 9 millones de visualizaciones durante el segundo semestre de ese año.

5. La reina del flow – Netflix

La historia de “Yeimy Montoya” y “Charly Flow” sigue disponible para los amantes del drama y la acción con la música como telón de fondo. La producción colombiana tuvo un recorrido internacional destacado: su segunda temporada acumuló más de 241 millones de horas vistas en Netflix, según Caracol Televisión.

Además, su tercera temporada terminó su emisión en Colombia en abril de 2026 como la ficción más vista del país durante ese periodo. Actualmente, el elenco está llevando una exitosa gira por Latinoamérica con los temas de la producción.

6. Pálpito – Netflix

Este thriller gira alrededor de un hombre que busca vengar el asesinato de su esposa, cuyo corazón fue trasplantado a otra mujer. La historia combina crimen organizado, romance y tráfico de órganos.

Su primera temporada llegó al número uno del ranking global de series de habla no inglesa de Netflix en abril de 2022, con más de 68 millones de horas vistas en una semana. La plataforma mantiene disponibles sus dos temporadas.

7. Somos Así – Hulu en Disney+

La comedia protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal se estrena el 18 de noviembre con todos sus episodios.

Sigue a un grupo de amigos que atraviesa las incertidumbres de la vida adulta, entre problemas laborales, relaciones sentimentales y secretos.

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