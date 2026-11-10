Mercedes aplaza hasta 2030 la fabricación del GLC en Estados Unidos

Mercedes-Benz tendrá que esperar más de lo previsto para fabricar su GLC en Estados Unidos.

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Según información publicada por Automotive News, el SUV premium comenzaría a ensamblarse en Alabama en mayo de 2030, un movimiento que dejaría atrás el objetivo inicial de finales de 2027.

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Por ahora, la compañía alemana no reconoce oficialmente ese cambio. Su respuesta a Motor1 fue que no está actualizando el calendario ni la asignación de modelos futuros, aunque mantiene intactos sus compromisos de inversión en el país.

Alabama seguirá esperando al SUV alemán

La planta de Vance, cerca de Tuscaloosa, ya tiene experiencia con varios modelos importantes de Mercedes-Benz, entre ellos los GLE y GLS, además de sus versiones eléctricas.

La fabricación local del GLC estaba prevista como parte de una estrategia para ampliar la producción estadounidense y reducir la exposición a los aranceles de los vehículos importados desde Europa.

Mercedes también sostiene un compromiso de inversión de $7,000 millones dólares en Estados Unidos hasta 2030. En 2026, la compañía y el estado de Alabama anunciaron otros $4,000 millones dólares vinculados a futuros SUV.

Mercedes-Benz presentó el nuevo GLC EQ. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El GLC todavía depende de las importaciones

Mientras no exista producción local, el GLC continuará llegando desde Europa. Esa situación mantiene al modelo expuesto al arancel del 15% aplicado a los vehículos importados desde la Unión Europea.

La marca no ha explicado si ese factor está relacionado con el supuesto retraso. Entre las hipótesis que circulan en el sector aparece el costo de adaptar la fábrica en un momento poco conveniente del ciclo comercial del modelo.

Cuánto cuesta el Mercedes GLC en Estados Unidos

El SUV continúa disponible en el mercado estadounidense con distintas configuraciones y precios de partida.

GLC 300 SUV: $52,400 dólares.

GLC 300 4MATIC: $54,400 dólares.

GLC 350e 4MATIC: $62,700 dólares.

AMG GLC 53 4MATIC+: $69,900 dólares.

El GLC 300 desarrolla 255 hp, mientras que el híbrido enchufable 350e alcanza 313 hp combinados. Por su parte, el AMG GLC 53 entrega 443 hp.

Mercedes-AMG GLC 53, más músculo y Drift. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

La fecha todavía está pendiente de confirmación

El posible cambio hasta mayo de 2030 supone varios años adicionales de importaciones para Mercedes-Benz. Sin embargo, no existe todavía un anuncio oficial que permita considerar esa fecha como definitiva.

La compañía mantiene sus planes de expansión industrial en Alabama, pero el futuro del GLC en esa planta sigue dependiendo de una decisión que, por ahora, permanece sin confirmar.

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