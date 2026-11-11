Daddy Yankee figura entre los artistas que se presentarán en Coachella 2027

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley reveló oficialmente su esperado cartel para la edición 2027, confirmando la participación de uno de los máximos referentes de la música latina a nivel global: Daddy Yankee.

El artista puertorriqueño, reconocido mundialmente como el “Rey del Reguetón”, tendrá una aparición destacada durante los dos fines de semana del evento —del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027— en el Empire Polo Club de Indio, California.

La participación de Yankee estará enmarcada bajo el concepto especial “In the Desert”, un formato de producción propia diseñado exclusivamente para el escenario del festival que promete repasar los mayores éxitos de su vertiginosa carrera.

Tras haber anunciado su retiro de los escenarios e itinerarios de giras tradicionales hace un par de años, este regreso estelar a uno de los escenarios más importantes de la música en Estados Unidos demuestra la vigencia del artista urbano. Asimismo, la noticia coincide con su nombramiento como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.

Además del boricua, el festival contará con un cartel repleto de grandes nombres de la música internacional. Entre las figuras principales y cabezas de cartel destacan Dua Lipa, SZA, Tame Impala y la reina del pop, Madonna.

La presencia hispana y urbana también estará representada por figuras como Becky G, Bad Gyal y Milo J, reafirmando el papel central que la música latina ocupa actualmente en los escenarios globales.

Seguir leyendo:

· Daddy Yankee revive los mejores momentos del desfile Nacional de Puerto Rico en Nueva York

· Daddy Yankee es el compositor latino más premiado en la historia de ASCAP

· Daddy Yankee será homenajeado como “Persona del Año” en los Latin Grammy 2026