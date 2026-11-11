El Genesis GV60 Magma supera en sonido al Chevrolet Corvette V8

Los autos eléctricos suelen asociarse con una conducción silenciosa, pero Genesis encontró una manera de romper con esa idea. Su nuevo GV60 Magma incorpora un sistema que reproduce sonidos y sensaciones propias de un motor de combustión, hasta el punto de superar en volumen a un Chevrolet Corvette Stingray.

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La comparación realizada por Car and Driver dejó un resultado llamativo. El SUV surcoreano registró 102 decibeles dentro de la cabina cuando tenía activado el sistema Virtual Gear Shift, mientras que el deportivo estadounidense alcanzó 97 decibeles con el modo Track y su escape opcional.

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La diferencia resulta todavía más curiosa si se considera que el sonido del Genesis no proviene de un motor convencional, sino de una tecnología diseñada para recrear cambios de marcha y revoluciones.

El Genesis GV60 Magma. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Cómo consigue ese sonido el Genesis

El secreto está en la combinación del Virtual Gear Shift con el sistema e-Active Sound Design Plus. El primero modifica la entrega de torque y simula el funcionamiento de una transmisión de doble embrague de ocho velocidades, además de reproducir las subidas de revoluciones de un motor V6 que puede alcanzar las 9,000 rpm.

El conjunto también incorpora dos bocinas exteriores, ubicadas en la parte delantera y trasera. El conductor puede seleccionar diferentes perfiles acústicos, desde una propuesta futurista hasta otra que imita el sonido de un motor deportivo.

Para tener una referencia, el Hyundai Ioniq 5 N, que comparte parte de esta tecnología, registró apenas 71 decibeles en la misma comparación.

Más del Chevrolet Corvette Stingray 2027. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

El Corvette conserva su sonido de combustión

Del otro lado estuvo el Chevrolet Corvette Stingray 2027, equipado con el nuevo V8 LS6 de 6.7 litros. Este motor desarrolla 535 hp y 520 lb-pie de torque, pero ni siquiera con el escape opcional de $5,395 dólares consiguió superar el registro del Genesis.

Car and Driver destaca precisamente esa diferencia. Mientras el Corvette produce su sonido mediante un motor de combustión real, el GV60 Magma utiliza recursos electrónicos para recrear una experiencia similar.

La prueba también demuestra hasta dónde puede llegar Genesis con sus propuestas para darle personalidad a sus modelos eléctricos.

Genesis GV60 Magma. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Potencia y precio del GV60 Magma 2027

Más allá de su particular sonido, el SUV tiene argumentos de sobra en materia de rendimiento. Su sistema de doble motor entrega alrededor de 600 hp, una cifra que aumenta hasta 641 hp y 583 lb-pie de torque cuando se activa el modo Boost, disponible durante un máximo de 15 segundos.

Genesis anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.4 segundos y una velocidad máxima de 264 km/h. En Estados Unidos, el GV60 Magma 2027 tiene un precio inicial de $69,950 dólares.

La dotación incluye batería de 84 kWh, rines forjados de 21 pulgadas, diferencial electrónico de deslizamiento limitado y modos de conducción Sprint, GT y Drift.

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