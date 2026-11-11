Tesla prepara el final del Cybertruck en Texas y ya tiene reemplazo

La apuesta de Tesla por las pickups eléctricas no terminó dando los resultados que Elon Musk esperaba. El Cybertruck, uno de los lanzamientos más llamativos de la marca, tiene los días contados en la fábrica de Austin, Texas, donde dejará de producirse hacia mediados de 2027.

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La decisión fue comunicada por Musk el pasado 6 de noviembre a través de X. El empresario explicó que la instalación necesita liberar capacidad para aumentar la fabricación del Cybercab, el vehículo autónomo de dos plazas con el que Tesla busca impulsar su negocio de transporte sin conductor.

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Por ahora, no hay claridad sobre el futuro de la pickup después de esa fecha. Musk tampoco ha confirmado si continuará su fabricación en otra instalación ni qué ocurrirá con los pedidos que permanezcan pendientes. El traslado tampoco parece sencillo, pues la planta de Austin es la única conocida que cuenta con las condiciones necesarias para fabricar sus componentes particulares.

Las cifras que terminaron complicando al Cybertruck

El comportamiento comercial ayuda a entender por qué Tesla está replanteando sus prioridades. Aunque la compañía no presenta resultados individuales por modelo, las estimaciones de Cox Automotive muestran una caída considerable en Estados Unidos.

La única e incomparable Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

En 2024 se comercializaron aproximadamente 38,965 unidades, mientras que en 2025 la cifra bajó a 20,237, lo que representa un retroceso del 48%. Para los primeros nueve meses de 2026, Car and Driver contabilizó 11,586 unidades.

El panorama está bastante lejos de las expectativas iniciales de Musk, quien llegó a plantear una producción anual de 250,000 ejemplares.

Incluso sus seguidores más entusiastas no han conseguido convertirlo en un éxito de ventas. A esto se sumaron cuestionamientos por diferentes problemas de seguridad. Durante 2024, el modelo acumuló 11 llamados a revisión voluntarios ante la NHTSA, relacionados con inconvenientes que incluyeron el pedal del acelerador y fallas de software.

El Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Los precios tampoco han jugado a su favor

Otro elemento que complica el panorama es el costo de acceso. Según Car and Driver, Tesla mantiene disponibles para pedidos la Premium All-Wheel Drive, con un precio cercano a los $90,000 dólares, y la Cyberbeast, que supera los $100,000 dólares.

La versión Dual-Motor All-Wheel Drive, cuyo valor supera los $80,000 dólares, todavía aparece en la página de la compañía, aunque no está claro si continuará disponible hasta el final de la producción.

En agosto pasado, Tesla también incrementó $5,000 dólares el precio base de la pickup, sin acompañar el ajuste con mejoras anunciadas. Una decisión que llegó en medio de unos resultados comerciales que ya estaban por debajo de las previsiones originales.

La siempre poderosa Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El Cybercab gana espacio dentro de Tesla

La salida del Cybertruck permitirá que la planta de Austin concentre más recursos en el Cybercab. Este proyecto representa una apuesta importante para Musk, que busca posicionar a Tesla en el mercado de los robotaxis.

La fabricación del vehículo autónomo comenzó en abril de 2026 y, en septiembre, la compañía empezó a cobrar por algunos recorridos en Austin. Sin embargo, el proyecto tampoco está libre de dificultades, pues las autoridades estadounidenses han solicitado explicaciones sobre sus procesos de certificación y también investigan reportes relacionados con la circulación de estos vehículos en zonas escolares.

Mientras tanto, el Cybertruck todavía conserva una base de seguidores. Incluso cuando un usuario de X lo describió como “el mejor vehículo que Tesla ha hecho”, Musk coincidió con esa valoración, aunque reconoció que la flota seguirá circulando durante mucho tiempo.

Wes Morrill, ingeniero jefe del modelo, también defendió su importancia al señalar que la pickup sirvió como plataforma para desarrollar tecnologías que ahora tienen continuidad en el Cybercab.

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