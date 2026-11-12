Mazda prepara el relevo del Mazda 2 con un nuevo CX-3 para 2027

Mazda parece tener claro hacia dónde quiere llevar su gama más accesible. La marca japonesa prepara un movimiento que podría marcar el final de uno de sus modelos más conocidos, mientras apuesta por un vehículo con una carrocería que hoy tiene mucho más protagonismo entre los compradores.

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El protagonista de esta transición sería el Mazda CX-3, que estrenaría generación en 2027 y asumiría el papel de modelo de entrada en determinados mercados. La decisión aparece recogida en el Reporte Integrado 2026 de la compañía, donde Ryuichi Umeshita, director de tecnología, anticipa la llegada del SUV a Japón y al sudeste asiático.

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El Mazda 2, disponible en versiones hatchback y sedán, quedaría así en una posición complicada. Su generación actual lleva en producción desde 2014 y todavía no tiene una fecha oficial de despedida en todos los mercados.

Tailandia será clave para el nuevo Mazda CX-3

El futuro crossover saldrá de la planta AutoAlliance Thailand, instalación que recibirá una inversión de 5,000 millones de bahts, equivalente a unos $150 millones de dólares. Mazda pretende mantener allí la producción de su SUV pequeño y preparar su llegada a nuevos destinos.

El Mazda CX-6e va por más. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

La próxima generación incorporaría tecnología híbrida ligera, aunque la compañía todavía no ha anunciado detalles sobre cilindrada, potencia o rendimiento. Tampoco se conocen imágenes definitivas del modelo de producción.

Su diseño podría recoger elementos del concepto Vision X-Compact, presentado en el Japan Mobility Show de 2025, aunque aquel prototipo tenía una silueta más cercana a un hatchback. La apuesta final por un SUV respondería a una estrategia comercial en la que estos vehículos ofrecen mejores oportunidades de rentabilidad.

Estados Unidos no recibiría este nuevo SUV

El cambio tampoco supondría una transformación inmediata para los compradores estadounidenses. Mazda dejó de comercializar el Mazda 2 en ese país después de 2014 y retiró el CX-3 en 2021.

Actualmente, el CX-30 ocupa el lugar de SUV más accesible de la marca en Norteamérica, por lo que no parece que el nuevo CX-3 vaya a reemplazarlo. La estrategia regional seguiría diferenciando la oferta según las necesidades de cada mercado.

Mazda CX-5 2025. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Australia mantendría el Mazda 2 en sus concesionarios

La posible despedida del hatchback tampoco sería inmediata en todos los países. Mazda Australia aseguró a CarExpert que el modelo continuará disponible por mucho tiempo, una señal de que su futuro dependerá de las decisiones comerciales de cada región.

El Mazda 2 y el CX-3 actuales comparten buena parte de su mecánica y han recibido actualizaciones puntuales desde su lanzamiento. Ahora, con una nueva generación del SUV en camino, Mazda parece dispuesta a darle más espacio a una carrocería que sigue ganando terreno frente a los autos pequeños tradicionales.

Por ahora, la marca no ha confirmado cuándo dejará de fabricar el Mazda 2 ni si el cambio afectará a todos los mercados. Lo que sí deja claro su planificación es que el CX-3 tendrá un papel mucho más importante a partir de 2027.

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