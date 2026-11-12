Tesla Cybertruck: cambiar las cuatro llantas puede costar más de $2,000 dólares

El Tesla Cybertruck tiene una particularidad que conviene considerar antes de comprarlo. Su mantenimiento no termina en la batería y los costos de reemplazo de sus llantas pueden convertirse en una factura considerable. Dependiendo de la configuración, renovar las cuatro puede superar los $2,000 dólares, sin contar algunos paquetes especiales que elevan todavía más el gasto.

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La pickup eléctrica utiliza distintas combinaciones según los rines. La configuración de entrada equipa Goodyear Wrangler Territory HT de 18 pulgadas, mientras que las versiones con rines de 20 pulgadas pueden utilizar Pirelli Scorpion ATR o Goodyear Wrangler Territory RT, estas últimas con orientación todoterreno.

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Los precios recopilados por Carscoops muestran diferencias importantes entre alternativas.

Goodyear Wrangler Territory HT de 18 pulgadas, $1,474 dólares.

Goodyear Wrangler Territory RT de 20 pulgadas en Tesla, $2,120 dólares.

Goodyear Wrangler Territory RT de 20 pulgadas en Tire Rack, $2,149 dólares.

Advanta ATX de 20 pulgadas en Tire Rack, desde $996 dólares.

Paquete de invierno Tesla con rines Core y Pirelli de 20 pulgadas, $3,650 dólares, más $320 dólares por las tapas.

Nitto Recon Grappler de 24 pulgadas en Unplugged Performance, $3,164 dólares.

Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La diferencia frente a otras pickups

El desembolso resulta más llamativo cuando se compara con modelos tradicionales. Carscoops encontró juegos de llantas de 17 pulgadas para la Ford F-150 2027 desde $480 dólares.

En otras pickups, los precios de entrada también son inferiores, con $492 dólares para la Toyota Tundra, $621 dólares para la Chevrolet Silverado y $688 dólares para la Ram 1500.

La Rivian R1T, otra pickup eléctrica, se acerca más a estos costos, con juegos de invierno de 22 pulgadas por $2,216 dólares y paquetes completos de rines y llantas que alcanzan $5,981 dólares.

El Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El peso y el torque también pasan factura

El Cybertruck tiene un peso considerable y entrega su potencia de manera inmediata. Esa combinación puede acelerar el desgaste, especialmente si se conduce con frecuencia de forma exigente.

Para evitar reemplazos prematuros, Tesla recomienda mantener una presión de 50 psi en frío para las configuraciones originales con carga normal. En las llantas todoterreno, la presión debe subir a 65 psi cuando la pickup alcanza su peso bruto máximo.

También es importante respetar el índice de carga de las llantas originales o utilizar uno superior al momento de reemplazarlas. Así, el gasto en neumáticos se convierte en otro factor que conviene incluir dentro del presupuesto de mantenimiento del Cybertruck.

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