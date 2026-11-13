Stephen Miller endurece el acceso de los lobistas a la Casa Blanca de Trump

Stephen Miller, el nuevo jefe de Gabinete de Donald Trump, comenzó a marcar diferencias con su antecesora, Susie Wiles, al imponer restricciones a las reuniones entre funcionarios de la Casa Blanca, y lobistas que buscan influir en las decisiones del gobierno.

Un nuevo memorando enviado al personal establece que los empleados deberán obtener autorización previa de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, antes de reunirse con lobistas registrados para discutir asuntos de política pública dentro del complejo presidencial.

La medida representa un cambio en la relación de la administración con los grupos de presión de Washington, conocidos como lobbyists, que tradicionalmente buscan acceso directo a funcionarios para defender los intereses de empresas, industrias y organizaciones.

El documento, firmado por Alina Bulazel, directora de la Oficina del jefe de Gabinete, establece que los empleados deben seguir el ejemplo de Trump y dedicar su tiempo a trabajar por los estadounidenses, en lugar de atender intereses externos.

“No hay ningún presidente en la historia que haya luchado de manera más incansable, desinteresada o valiente por el pueblo estadounidense que el presidente Trump”, señala el memorando, según la información publicada por Politico.

Miller cambia las reglas para los lobistas

La nueva disposición no prohíbe por completo las reuniones con grupos de presión, pero sí obliga a los funcionarios a conseguir autorización antes de recibirlos dentro de las instalaciones de la Casa Blanca.

Además, el memorando establece que las consultas de las industrias y otros actores externos deberán canalizarse a través de la Oficina de Enlace Público, que seguirá siendo el principal punto de contacto para esas relaciones.

El cambio llega después de que Miller asumiera el puesto que ocupaba Susie Wiles, quien durante su gestión mantuvo vínculos con lobistas, ejecutivos empresariales y donantes políticos.

Acusaciones sobre influencia empresarial

La decisión también aparece en medio de una controversia por la supuesta influencia de grupos empresariales sobre las políticas de Trump.

Calley Means, exasesor del Departamento de Salud y Servicios Humanos y figura vinculada al movimiento Make America Healthy Again (MAHA), acusó a antiguos integrantes del equipo de Wiles de favorecer intereses corporativos y firmas de cabildeo.

Means señaló particularmente a Ballard Partners, donde Wiles trabajó antes de incorporarse a la Casa Blanca, y cuestionó los vínculos de su hija Katie Wiles con otra firma de cabildeo.

Wiles, la Casa Blanca y las firmas involucradas rechazaron las acusaciones de influencia indebida. Ballard Partners sostuvo que sus contactos con Wiles durante su gestión fueron limitados.

La medida no cierra todos los accesos

Aunque Miller busca reducir la influencia de los canales tradicionales de cabildeo, la nueva regla no impide que empresarios y directivos mantengan contacto directo con Trump.

El presidente conserva relaciones con figuras del sector privado mediante reuniones, eventos y otros espacios fuera del procedimiento formal de la Casa Blanca.

La restricción, por tanto, modifica las condiciones para que los lobistas puedan reunirse con funcionarios, pero no elimina todas las vías de acceso al gobierno.

El movimiento también refleja el estilo de Miller, quien, desde su llegada al nuevo cargo, busca imprimir una línea más rígida en la relación entre la administración y los grupos que intentan influir en sus decisiones.

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