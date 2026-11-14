El futuro del asilo en la frontera está en manos de la Corte Suprema tras ofensiva de Trump

La ofensiva migratoria de Donald Trump enfrenta una nueva prueba judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la orden con la que el presidente suspendió el acceso al asilo en la frontera sur, una medida que ha impedido que inmigrantes que cruzan de manera irregular puedan solicitar protección bajo los procedimientos habituales.

La decisión coloca nuevamente la política migratoria de Trump ante los magistrados y abre un proceso que podría tener consecuencias para miles de personas que buscan refugio en el país.

El caso no se limita a determinar si el presidente puede restringir los cruces fronterizos. La disputa gira en torno a si tiene autoridad para impedir de manera general que los inmigrantes presenten solicitudes de asilo, una protección contemplada en la legislación federal para quienes huyen de persecución en sus países de origen.

La orden de Trump que llegó a los tribunales

La medida comenzó el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo mandato de Trump. Mediante una proclamación presidencial, el mandatario declaró que existía una “invasión” en la frontera sur y suspendió la entrada de determinados inmigrantes que cruzaran entre los puertos oficiales.

La directiva también bloqueó su acceso al sistema de asilo y a otras protecciones migratorias. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió instrucciones para aplicar la política y permitir expulsiones sin el procedimiento habitual para evaluar las solicitudes de protección.

Tres organizaciones de defensa de los inmigrantes y 13 personas demandaron al gobierno en febrero de 2025. En julio de ese año, el juez federal Randolph Moss concluyó que la administración había excedido sus facultades y bloqueó la aplicación de la medida contra el grupo representado en la demanda.

En abril de 2026, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington confirmó el fallo. Sin embargo, la política continuó aplicándose mientras avanzaba el litigio.

Qué tendrá que decidir la Corte Suprema

La administración Trump recurrió al máximo tribunal para defender la legalidad de la proclamación. Los magistrados aceptaron revisar dos cuestiones centrales: si la orden presidencial y las instrucciones para implementarla son legales y si la legislación federal limita la capacidad de los tribunales para emitir resoluciones que protejan a grupos completos de inmigrantes.

El gobierno sostiene que tiene facultades para restringir el acceso al asilo como parte de su estrategia de control fronterizo. Las organizaciones demandantes argumentan que el presidente no puede eliminar unilateralmente un procedimiento que el Congreso estableció mediante la ley federal.

El fallo podría llegar en 2027

La revisión judicial se suma a otros casos migratorios que la Corte Suprema deberá resolver, incluidos los relacionados con deportaciones a terceros países y la detención de inmigrantes sin acceso a audiencias de fianza.

Se espera que los argumentos se presenten durante la primavera de 2027 y que la decisión llegue antes de que termine junio. Mientras tanto, la política de Trump permanece vigente.

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