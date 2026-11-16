Tras el anuncio oficial de los candidatos a la 67.ª edición de los Premios Grammy, Beyoncé se consagró como la primera artista en alcanzar la impresionante marca de 100 nominaciones a lo largo de su trayectoria, consolidando su estatus como la figura más premiada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El hito se concretó gracias al éxito de “Cowboy Carter”, su octavo álbum de estudio y una ambiciosa incursión en la música country que cosechó un total de 11 candidaturas en esta edición. Con este nuevo impulso, Beyoncé dejó atrás el empate técnico de 88 nominaciones que sostenía en el primer lugar histórico junto a su esposo, el rapero y productor Jay-Z.

La versatilidad artística de la intérprete quedó nuevamente demostrada en la amplitud de categorías en las que compite este año.

Además de figurar en los apartados principales de la gala —Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año por su tema “Texas Hold ‘Em”—, su nombre aparece en apartados de música country, pop, americana e incluso interpretación de rap melódico, evidenciando su capacidad para trascender etiquetas y géneros musicales.

Este logro se suma a otro récord que la artista ya ostentaba desde la ceremonia de 2023: ser la persona con más gramófonos dorados en la historia de los premios, con un total de 32 estatuillas ganadas hasta la fecha, superando al fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

Sin embargo, el camino de Beyoncé en los Grammy también ha estado marcado por una deuda pendiente que genera debate entre la crítica y el público. A pesar de su dominio numérico, la artista nunca ha ganado en la categoría reina de Álbum del Año, tras haber sido derrotada en cuatro ocasiones anteriores con producciones tan influyentes como “I Am… Sasha Fierce”, “Beyoncé”, “Lemonade” y “Renaissance”.

Con “Cowboy Carter”, un proyecto concebido para reivindicar las raíces afroamericanas dentro de la cultura country, Beyoncé parte nuevamente como favorita de la gala y tendrá una nueva oportunidad de conquistar el único gran trofeo que falta en su vitrina.

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