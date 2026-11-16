La cantante colombiana Karol G aplazó el concierto que tenía previsto ofrecer la noche del domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México debido a problemas de salud, según informaron las promotoras Ocesa y Ensō mediante un comunicado oficial.

La presentación, que marcaba el cierre de su paso por la capital mexicana como parte de su gira “Viajando por el Mundo: Tropitour”, fue reprogramada para este martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

La decisión se dio a conocer apenas horas antes del espectáculo, luego de que la intérprete de “Provenza” y “Si antes te hubiera conocido” cumpliera con éxito sus dos primeras noches en el estadio el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con el anuncio difundido por los organizadores, la medida responde a la necesidad de cuidar la condición física de la artista, aunque no se especificaron detalles médicos sobre el padecimiento que atraviesa.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señaló la empresa promotora del evento en un comunicado, en el que también lamentaron los inconvenientes ocasionados a los asistentes que esperaban el cierre de la serie de conciertos.

Asimismo, el equipo de producción destacó el agradecimiento de la estrella urbana hacia sus seguidores mexicanos por el respaldo recibido durante su estancia en el país, tras haber completado también tres fechas previas en Monterrey. “Karol G agradece de todo corazón todo el amor y la energía que le han brindado durante estos días y agradece su comprensión en este momento”, añadió el comunicado.

Respecto a la logística para el público, Ocesa confirmó que todos los boletos adquiridos originalmente para la función del 15 de noviembre serán completamente válidos para la nueva fecha del martes 17 de noviembre, sin necesidad de realizar ningún trámite o canje adicional.

Para aquellas personas que no puedan asistir en el día reprogramado, la boletera Ticketmaster habilitó la opción de solicitar el reembolso directamente desde la cuenta del usuario a través de su botón de ayuda.

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