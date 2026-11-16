El Seguro Social puede representar un respaldo económico para los hogares estadounidenses, incluso para quienes nunca cotizaron directamente al programa. Detrás de algunos pagos mensuales, existe una posibilidad que muchas familias desconocen: acceder a ingresos a partir del historial laboral de uno de sus integrantes.

La Administración del Seguro Social (SSA) permite que determinados cónyuges, excónyuges e hijos reciban prestaciones familiares. Actualmente, más de 71.6 millones de personas cobran beneficios del programa y alrededor de 9.5 millones reciben pagos gracias a la elegibilidad de un familiar.

¿Quiénes pueden solicitar beneficios familiares del Seguro Social?

Los cónyuges pueden calificar si tienen al menos 62 años y llevan un año o más de matrimonio. También existe la posibilidad de recibir prestaciones sin cumplir ese requisito de edad cuando cuidan a un hijo del trabajador menor de 16 años o con una discapacidad.

En el caso de los excónyuges, la SSA establece como condición general que el matrimonio haya durado al menos 10 años. También contempla determinadas relaciones legales reconocidas fuera del matrimonio que pueden generar derecho a estas prestaciones.

Los hijos solteros también pueden recibir beneficios bajo las siguientes condiciones:

Tener 17 años o menos .

. Tener entre 18 y 19 años y estudiar a tiempo completo en la escuela , desde preescolar hasta el último año de secundaria.

, desde preescolar hasta el último año de secundaria. Tener cualquier edad si desarrollaron una discapacidad antes de cumplir 22 años.

En determinadas circunstancias, la cobertura también puede extenderse a hijastros, hijos adoptivos, nietos y otros familiares contemplados por las reglas del programa.

¿Cuánto dinero pueden recibir los familiares?

La cantidad depende de la prestación principal del trabajador y de la situación de cada beneficiario. Mientras el titular permanece vivo, los cónyuges, excónyuges e hijos pueden recibir hasta el 50% de su monto de seguro principal.

Sin embargo, los cónyuges y excónyuges que solicitan el beneficio a los 62 años pueden recibir una cantidad reducida, equivalente aproximadamente al 32.5% de la prestación principal. El porcentaje máximo se alcanza al llegar a la edad plena de jubilación.

Cuando el trabajador fallece, los porcentajes cambian. Los cónyuges y excónyuges elegibles pueden recibir hasta el 100% de la prestación de supervivencia correspondiente, mientras que cada hijo puede obtener hasta el 75% del beneficio por fallecimiento de su padre o madre.

El límite familiar puede reducir los pagos

La SSA establece un máximo para la cantidad total que puede recibir una familia a partir del historial de un trabajador. Si los pagos destinados al titular, su cónyuge y sus hijos superan ese límite, la institución puede reducir las cantidades correspondientes a los demás familiares para mantener la suma dentro del máximo permitido.

Existe una excepción para los excónyuges: sus prestaciones no se contabilizan dentro del límite familiar. Por lo tanto, los pagos que reciben no disminuyen las cantidades correspondientes a otros integrantes de la familia.

¿Qué cambios deben notificarse al Seguro Social?

Los familiares que cobran estas prestaciones deben informar a la SSA sobre modificaciones que puedan afectar su elegibilidad o el monto de sus pagos. Entre ellas se encuentran los cambios en el estado civil, la situación escolar de los hijos y otras circunstancias familiares relevantes.

No comunicar estas modificaciones puede provocar que la institución continúe enviando cantidades que ya no corresponden. Si se generan pagos indebidos, los beneficiarios podrían tener que devolver el dinero recibido en exceso.

Por otra parte, algunos familiares también pueden reunir los requisitos para acceder a Medicare a partir de los 65 años o si padecen una enfermedad renal en etapa terminal.

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