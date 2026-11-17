James Boasberg, juez federal de distrito, ordenó compartir toda la información recabada sobre Ilhan Omar, congresista por Minnesota, señalada por presunto fraude migratorio.

El presidente Donald Trump y varios miembros de su gabinete han incrementado la presión sobre la demócrata originaria de Somalia a quien señalan por presuntamente llevar mucho tiempo beneficiándose de la política estadounidense a través del engaño.

El gobierno actual afirma que Omar incurrió en un presunto fraude migratorio relacionado con los trámites de asilo y naturalización de su familia cuando ella era menor de edad.

Como punto medular, señala que presuntamente llegó a casarse con su hermano para lograr ingresarlo “legalmente” a territorio estadounidense.

Para corroborar sus señalamientos, el 12 de octubre, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ingresaron a la casa de Omar y, después de una minuciosa revisión, confiscaron su pasaporte, computadora portátil, teléfono celular y cuadernos.

Trump thought that if he attacked me that my community wouldn’t show up and vote.



But Minnesotans had other plans.



We don’t cower to bullies. We don’t live in fear. But we do vote?and we vote big. ?? pic.twitter.com/7pq8PhuQOX — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 11, 2026

No obstante, las autoridades no han presentado ninguna prueba que demuestre el presunto fraude y por ello el magistrado Boasberg exige hacer pública la información obtenida, esto con el fin de respaldar a descartar cualquier señalamiento sobre la representante de 44 años.

Asimismo, el experto en leyes anticipa que la declaración jurada de 67 páginas emitida por Omar deberá permanecer sellada, esto para respetar la cláusula sobre la libertad de expresión y debate de la Constitución.

Alessandra Serano, abogada del Departamento de Justicia, declaró ante el tribunal que todavía estaban revisando los materiales incautados por los agentes del FBI.

“¿Por qué no se puede desclasificar gran parte de esto ahora? Tus superiores nos han informado sobre lo que el gobierno está investigando”, cuestionó el juez James Boasberg.

Ilhan Omar en todo momento ha negado las imputaciones en su contra y argumenta ser víctima de una cacería de brujas orquestada por la administración Trump.

“Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. No me callarán”, expresó recientemente.

Para hacerle frente a su defensa, la demócrata de 44 años contrató a Amy Jeffress y Joshua Matz, dos prestigiosos abogados de Washington quienes en su momento han representado a otros personajes bajo la lupa del actual mandatario de la nación.

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