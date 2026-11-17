El comportamiento del peso mexicano frente a la moneda estadounidense comienza una nueva semana con varios factores económicos y políticos que pueden influir en su cotización. Después de una jornada sin operaciones bancarias por el feriado de la Revolución Mexicana, el mercado cambiario retoma su actividad con la atención puesta en los próximos acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, así como en la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión de la APEC en China.

Este martes 17 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.50 pesos mexicanos en el mercado interbancario y electrónico. La jornada anterior no registró movimientos en las instituciones bancarias debido al día feriado, por lo que el tipo de cambio de referencia de Banco de México (Banxico) se mantuvo sin cambios respecto al viernes, cuando cerró en $18.5336 pesos por dólar.

Durante el viernes pasado, la moneda mexicana consiguió cerrar la semana con ganancias frente al dólar, impulsada por las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un posible acuerdo comercial con México. Para esta semana, las expectativas también están relacionadas con los resultados que puedan surgir de la participación de Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), particularmente por los encuentros y acuerdos que puedan concretarse durante su visita a China.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio de cierre del lunes 16 de noviembre se ubicó en $18.52 pesos por unidad. Esta referencia permite observar el comportamiento de la divisa estadounidense, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen los bancos a sus clientes.

Por su parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $18.5525 pesos por dólar para este martes. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $18.6188 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas diferencias dependen de las políticas de cada institución y de las condiciones del mercado cambiario. Por ello, una misma cantidad de moneda estadounidense puede tener distintos valores dependiendo de dónde se realice la operación. Estas son las cotizaciones registradas para este martes 17 de noviembre:

Banamex: compra en $17.95 pesos y venta en $19.02 pesos.

y venta en $19.02 pesos. BBVA México: compra en $17.57 pesos y venta en $19.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $19.09 pesos.

Banorte : compra en $17.35 pesos y venta en $18.85 pesos .

: compra en $17.35 pesos y . Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Scotiabank México: compra en $17.90 pesos y venta en $19.20 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex ofrece el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes desean vender sus dólares al banco. Por otro lado, Banorte presenta el precio de venta más bajo, importante para quienes desean adquirir billetes verdes, mientras que Afirme y Scotiabank México tienen las cotizaciones de venta más elevadas.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante considerar los precios que manejan las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado desde el extranjero. Estas son las cotizaciones disponibles para este martes 17 de noviembre:

Western Union: $18.23 pesos por dólar.

MoneyGram: $18.89 pesos por dólar.

Wise: $18.32 pesos por dólar.

Para las familias mexicanas que reciben remesas desde Estados Unidos, estas cantidades representan una referencia del dinero que pueden obtener en moneda nacional por los recursos enviados por sus familiares. El monto final recibido también depende de las condiciones particulares de cada operación. Debido a eso, es conveniente que siempre revises la cotización del dólar antes de realizar cualquier transacción internacional.

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