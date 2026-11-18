La actriz estadounidense Anne Hathaway se convirtió en madre por tercera vez. A sus 44 años, la protagonista de “The Devil Wears Prada” dio a luz a un nuevo integrante, fruto de su matrimonio con el diseñador de joyas y actor Adam Shulman, con quien está casada desde 2012.

La noticia trascendió luego de que la artista fuera captada por los fotógrafos en las calles de Nueva York, reportó TMZ. En las imágenes, se observa a Hathaway paseando de manera relajada mientras lleva al recién nacido en un portabebé.

La actriz ya es madre de dos hijos varones: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

El embarazo había sido anunciado por la propia actriz el pasado mes de julio a través de un video en su cuenta de Instagram. Meses más tarde, en una entrevista televisiva, la intérprete confesó con humor la gran sorpresa que representó la noticia para la familia, llegando a definir al bebé cariñosamente como un “buzzer beater” (un tiro ganador de último segundo), dado que las expectativas previas de concepción eran bajas.

Asimismo, la estrella de Hollywood reflexionó sobre lo milagroso del proceso, reconociendo abiertamente los desafíos reproductivos que muchas familias enfrentan y valorando este nuevo capítulo con profunda gratitud.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado el sexo o el nombre del bebé.

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