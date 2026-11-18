El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, asumió la responsabilidad por la suspensión de vuelos que afectó a Estados Unidos la semana pasada y salió en defensa del secretario de Transporte, Sean Duffy, a quien pidió que dejaran de responsabilizar por el incidente.

“Si hay que culpar a alguien, háganme la culpa a mí. ¡Cúlpenme a mí!”, declaró Bedford el miércoles durante un evento con funcionarios de aviación y legisladores, según reportó POLITICO.

El funcionario aseguró que él es quien fue contratado para garantizar el funcionamiento de la agencia y pidió que las críticas no se concentren en Duffy.

“Ojalá dejaran en paz al secretario. Tiene mucho trabajo por delante, pero yo soy el que contrataron para que esto se hiciera”, afirmó.

Bedford también se disculpó por la interrupción del servicio, que las autoridades atribuyeron a una falla en un enrutador durante labores de mantenimiento de rutina.

“Fue un pequeño percance, y lo siento”, reconoció.

La suspensión del tráfico aéreo provocó cancelaciones y retrasos en vuelos de todo el país. Duffy, por su parte, rechazó disculparse por lo sucedido.

La petición de $50,000 millones genera tensión

Las declaraciones de Bedford se producen mientras la administración Trump busca conseguir $50,000 millones para modernizar la infraestructura del sistema de control del tráfico aéreo, una cifra que ha generado cuestionamientos incluso dentro de la FAA.

El monto aumentó durante los últimos meses, desde aproximadamente $20,000 millones hasta los $50,000 millones anunciados la semana pasada.

Bedford explicó que Trump y Duffy respaldaron una inversión mayor para evitar soluciones parciales.

“El presidente y el secretario dijeron: ‘No hagamos las cosas a medias'”, señaló.

Sin embargo, un exfuncionario de la FAA aseguró al medio antes citado que Duffy no consultó previamente a los funcionarios de la agencia sobre la cantidad que solicitaría.

“Simplemente propuso una cifra y les pidió que elaboraran una lista que coincidiera con esos números”, afirmó.

Bedford también fue cuestionado sobre el monto y respondió: “No creo que mi opinión importe mucho”.

Duffy y Bedford no siempre congenian

La petición de recursos también habría generado frustración entre funcionarios, quienes consideran que la cifra apareció de último momento y que todavía intentan determinar cómo se distribuiría el dinero.

Un exfuncionario describió al medio citado las diferencias entre Bedford y Duffy, al señalar que ambos tienen estilos distintos y que no necesariamente congenian.

Bedford, dijo, evita la política, mientras que Duffy tiene mayor habilidad para manejarla.

Pese a esas diferencias, ambos necesitan sacar adelante la modernización del sistema aéreo, un proyecto que podría marcar su gestión.

“Bedford quiere lograr algo. Quiere dejar huella. Duffy lo necesita para conseguirlo”, resumió el exfuncionario.

Sigue leyendo: