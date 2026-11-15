Retrasos de vuelos en Los Ángeles persisten tras levantarse la suspensión de vuelos en EE.UU.

Más de 150 vuelos retrasados y la cancelación de otros 155 más se registraron este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) después de que se levantara la suspensión de operaciones aéreas a nivel nacional que ocurrió el viernes.

Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, alrededor de 159 vuelos tuvieron retrasos en el LAX hasta las 8:20 a.m. del sábado.

?? TRAVEL UPDATE ?? The Federal Aviation Administration (FAA) has lifted the nationwide ground stop. As operations resume, guests traveling to/from LAX may experience continued delays. Check directly with airlines for the most up-to-date flight information. — LAX Airport (@flyLAXairport) November 14, 2026

Después de que se levantara la suspensión de operaciones aéreas desde la noche del viernes, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles recomendó en las redes sociales a las personas que tuvieran vuelos programados para que consultaran con sus aerolíneas para que verificaran si sus vuelos se verían afectados por los retrasos.

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Aproximadamente a las 12:36 p.m. del viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos a nivel nacional para todos los vuelos debido a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

La paralización al despegue de vuelos a nivel nacional, por parte de la FAA, se prolongó durante casi cinco horas.

“Hemos reanudado nuestras operaciones por completo“, declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, este sábado en una conferencia de prensa.

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Duffy dio que no se creía que los problemas se debieran a un ciberataque, sino, más bien, a fallas en los sistemas de la FAA que no estuvieron a la altura de las circunstancias.

La cadena CBS informó que varios pasajeros pasaron la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles después de que sus vuelos fueran retrasados o cancelados.

Miles de pasajeros se vieron afectados por los retrasos y cancelaciones de vuelos en Los Ángeles. Crédito: William Liang | AP

“Llegué a la puerta de embarque y esperé entre 10, 15 y 20 minutos. La tripulación no estaba allí, y luego anunciaron que no podían llegar, así que tuvieron que cancelar el vuelo. Ahora tengo el vuelo reservado para el lunes“, expresó Kim Pacis, quien intentaba volar a su país, Australia.

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Durante la mañana de este sábado, las terminales y las filas de seguridad del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles estaban más concurridas de lo habitual para un sábado.

La noche de este sábado, el LAX registraba 569 vuelos con retraso en sus horarios y 272 cancelaciones. En la región, en el aeropuerto John Wayne reportó 69 operaciones retrasadas y 76 cancelaciones; mientras que en el aeropuerto de Hollywood/Burbank tenía 59 retrasos y 29 cancelaciones.

Según funcionarios del LAX, estimaban que las operaciones aéreas no regresen a la normalidad de forma completa hasta después del fin de semana.

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