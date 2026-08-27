Neumáticos de avión de DHL estallan en aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

Entre llamas por el estallido de los neumáticos, un avión de carga de la empresa DHL realizó un aterrizaje de emergencia la noche de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

El incidente, que fue captado en video, ocurrió a las 11:08 p.m. de este miércoles 26 de agosto, cuando el avión Boeing 737-883 de carga, con el vuelo K51814 procedente de Phoenix, tocó pista con llamas saliendo del tren de aterrizaje trasero.

Se escucharon varios estallidos fuertes, que se cree que fueron causados por el fallo de los neumáticos instantes después del aterrizaje. El fuego se extinguió cuando la aeronave se detuvo.

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Los equipos de bomberos del LAX respondieron rápidamente a la emergencia, lo que obligó al cierre temporal de las operaciones de aterrizaje y despegue de una de las pistas.

De acuerdo con las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, el capitán de la aeronave de carga reportó que los frenos traseros del avión se habían bloqueado.

Los neumáticos del tren de aterrizaje estallaron cuando el avión tocó pista. Crédito: Jens Meyer | AP

“No sé si se nos reventó una llanta, pero siento como si se hubieran bloqueado los frenos”, dijo el piloto a los controladores de tráfico aéreo.

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Los vehículos de bomberos llegaron al lugar donde se detuvo el avión de DHL y, por precaución, rociaron agua en el tren de aterrizaje trasero izquierdo para sofocar las llamas restantes.

Hasta la mañana de este jueves, no se tenían claros los detalles adicionales sobre lo que causó la falla en los frenos de la aeronave o lo que provocó el aterrizaje de emergencia.

Los funcionaros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles no reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

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De acuerdo con datos de la aplicación Flightradar24, el Boeing 737-883 de DHL había tenido un vuelo previo que despegó de Reno, Nevada, a las 6:07 p.m., y aterrizó en Phoenix, Arizona, a las 7:32 p.m., sin que se reportara ningún incidente.

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