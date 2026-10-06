Mujer acusada de ser espía de China comparece ante tribunal federal en Los Ángeles

Una mujer del condado de Orange, acusada de ser espía de China, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal después de ser arrestada el viernes 2 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Wanying “Heather” Zhang, de 34 años y agente inmobiliaria de Irvine, ingresó a la sala con las manos esposadas y los tobillos encadenados, con la misma ropa con la que fue detenida.

Zhang tuvo la representación de un defensor público. Sin embargo, el juez dictaminó que sus ingresos son demasiado elevados como para que se le asigne un abogado de oficio, por lo que deberá contratar a su propio abogado antes de la audiencia de detención, prevista para este miércoles 7 de octubre.

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La residente de Irvine dijo al juez que comprendía los cargos presentados en su contra y no se declaró culpable o no culpable durante su comparecencia de este lunes.

Zhang tiene programada su audiencia preliminar para las 11:30 a.m. del 19 de octubre, mientras que la lectura de cargos posterior a la acusación formal quedó agendada para el 23 de octubre.

Wanying Zhang regresa a la corte el 19 de octubre. Crédito: U.S. Attorney for the Central District of California | AP

De acuerdo con los registros, Zhang es una agente inmobiliaria con licencia en California, asociada a JC Pacific Corp., y que ha trabajado con propiedades en todo el sur de California.

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El primer fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli, publicó en las redes sociales un video del arresto de Zhang en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Shanghái, China.

Zhang es acusada en una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de espiar a un familiar de un alto funcionario taiwanés en Seattle.

Se alega que Zhang, junto con un hombre no identificado, viajó en septiembre de 2025 a Seattle por instrucciones de quienes ella entendía que eran funcionarios del gobierno de China, según una declaración jurada presentada junto con la denuncia.

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La supuesta vigilancia fue al hijo del presidente taiwanés, Ting-Yu Lai, residente en Estados Unidos, a quien le tomaron fotografías y cuyos números de matrícula e información compartieron antes de transferir parte de esos datos a los contactos de Zhang.

La cadena CBS informó que, en la declaración jurada federal, las autoridades obtuvieron los mensajes mediante una orden de registro de la cuenta de iCloud de Zhang.

Supuestamente, Zhang nunca notificó al fiscal general de Estados Unidos que actuaba en nombre de un gobierno extranjero, un requisito exigido por la ley federal.

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“Ella recibía instrucciones de ellos, seguía sus órdenes y realizaba espionaje en territorio estadounidense contra familiares de funcionarios del gobierno taiwanés, y eso simplemente no se puede hacer aquí en Estados Unidos”, declaró el fiscal Bill Essayli.

El fiscal federal dijo que Zhang era conocida por las autoridades desde 2025, pero con la compra de un boleto de avión a China, las autoridades aceleraron su arresto.

Si es declarada culpable, Zhang se enfrenta a una sentencia de hasta 10 años en una prisión federal.

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