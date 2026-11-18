La evolución de las relaciones comerciales entre distintas economías y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos forman parte de los factores que marcan el rumbo de la moneda estadounidense y la mexicana, en una jornada en la que los inversionistas siguen de cerca las señales que puedan surgir desde la Reserva Federal.

Este miércoles 18 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.54 pesos mexicanos en el mercado interbancario y electrónico. La moneda mexicana consiguió sumar su tercera sesión consecutiva con ganancias durante el martes, cuando avanzó frente a la divisa estadounidense en medio de las reuniones comerciales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante la recta final de las operaciones del martes, el peso mexicano cotizaba en 18.4190 unidades por dólar, lo que representó una apreciación del 0.51%. Este comportamiento también estuvo relacionado con las expectativas de los participantes del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), particularmente por las señales que puedan ofrecer sus declaraciones respecto a un posible incremento de las tasas de interés.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias, cerró el martes en $18.4298 pesos por dólar. La moneda mexicana mantiene así una racha positiva frente al billete verde, después de registrar avances durante tres jornadas consecutivas.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones a lo largo del día, el precio de cierre del martes 17 de noviembre se ubicó en $18.42 pesos por unidad. Esta referencia permite conocer el comportamiento de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $18.4677 pesos por dólar para este miércoles. Esta cotización oficial se utiliza como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta disponible en las ventanillas de los bancos.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $18.5525 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este miércoles 18 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $18.2327 pesos a la compra y $18.6287 pesos a la venta. Estas son las referencias registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $17.50 pesos y venta en $19.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $18.99 pesos.

Banamex: compra en $18.11 pesos y venta en $19.14 pesos.

Banorte : compra en $17.40 pesos y venta en $18.90 pesos .

: compra en $17.40 pesos y . BBVA México: compra en $17.83 pesos y venta en $18.96 pesos.

Scotiabank: compra en $17.90 pesos y venta en $19.20 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex ofrece el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus billetes verdes al banco. En cambio, para quienes necesitan adquirir dólares, Banorte tiene el precio de venta más bajo, lo que significa que es la institución donde puedes obtener billetes verdes más baratos.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, el tipo de cambio también tiene un impacto directo en el dinero que reciben sus familiares en México. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan precios intercambiarios propios, que determinan cuántos pesos se entregan por cada dólar enviado desde el extranjero. Estas son las cotizaciones disponibles para este miércoles 18 de noviembre:

Western Union: $18.11 pesos por dólar.

MoneyGram: $18.89 pesos por dólar.

Wise: $18.39 pesos por dólar.

Para las familias mexicanas que reciben remesas desde Estados Unidos, las diferencias entre estas cotizaciones pueden influir en la cantidad de dinero que llega a sus hogares. El monto final también depende de las comisiones y condiciones particulares de cada transferencia, así como del tipo de cambio aplicado al momento de completar la operación, por eso, te recomendamos que siempre revises la cotización del dólar antes de realizar cualquier transacción internacional.

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