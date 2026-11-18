Para quienes no suelen utilizar el transporte público, desenvolverse en el sistema de Metro de Los Ángeles puede resultar un desafío. Las líneas de Metro pueden resultar confusas y, para algunas personas —especialmente los adultos mayores—, la variedad de opciones puede resultar abrumadora.

Por este motivo, el programa “On the Move” de Metro tiene como objetivo fomentar la confianza de los usuarios mediante sesiones de capacitación para viajar, ya sea de forma individual o en grupo.

El martes, Metro organizó un evento informativo para la comunidad en el centro, dirigido a personas mayores de Lincoln Heights, al que asistieron alrededor de 75 personas.

“Es sumamente importante que los adultos mayores mantengan su independencia; aprender a utilizar el transporte público puede ayudarles, en gran medida, a seguir llevando una vida plena y activa”, señaló Lilly Ortiz, gerente de relaciones con la comunidad de Metro. “El programa tiene como objetivo brindar a las personas mayores los conocimientos y la práctica necesarios para utilizar autobuses y trenes en la ciudad”.

Ese martes, los asistentes aprendieron cómo solicitar la tarjeta TAP para personas mayores —que ofrece tarifas reducidas—, a comprender sus beneficios y a planificar sus viajes de manera eficiente mediante diversas herramientas.

La jornada también contó con ponentes que ofrecieron a los asistentes consejos para desenvolverse en el sistema de Metro como verdaderos expertos.

Ortiz comentó que, en ocasiones, los adultos mayores no conocen los recursos disponibles para ellos, como los descuentos de la tarjeta TAP que se ofrecen a personas de 62 años en adelante, que los permiten pagar entre 35 y 75 centavos por viaje. O de los programas de voluntarios adultos que trabajan con Metro como “amigos viajantes” para que las personas no viajen solas.

El programa “On the Move Riders” de Metro tiene como objetivo dotar a las personas mayores de la información y la confianza necesarias para utilizar el transporte público. Crédito: Metro | Cortesía

“Contamos con varios grupos dirigidos por voluntarios —adultos mayores a quienes reclutamos en todo el condado—”, señaló Ortiz. “Ellos organizan salidas mensuales para los miembros de su comunidad, permitiéndoles utilizar el Metro en grupo”.

De acuerdo con Ortiz, el evento del martes no solo es para que aprendan sobre el transporte público, sino que también les permite hacer amistades, aprender a usar el sistema y conocer lugares nuevos a los que, sin los grupos, no acudirían.

Una de esas voluntarias es Laura Kitagawa, quien asiste a Metro en los viajes que organiza con la comunidad como compañera de viaje. Ella se enteró del programa hace dos años y, desde entonces, decidió asumir el rol de voluntaria.

“Es muy importante porque la ciudad es grandísima y es fácil perderse cuando no sabes qué tren o autobús tomar, dónde bajarte y cómo navegar por el sistema”, dijo Kitagawa, quien se convirtió en voluntaria tras jubilarse. “Especialmente para nosotros, las personas que ya somos mayores de edad, porque así no tenemos que molestar a nuestros hijos y podemos ser un poco más independientes”.

Ortiz dijo que en este momento quieren alzar la voz para que más comunidades se enteren del recurso que ofrecen. De hecho, están buscando a más voluntarios que hablen español. Los voluntarios ayudan a organizar a las personas para los viajes que realizan cada mes en el metro o en el autobús.

“Buscamos personas de habla hispana interesadas en dirigir grupos en su comunidad para ayudar a los demás a sentirse cómodos y seguros al utilizar el transporte público”, dijo Ortiz. “Las personas pueden hablar con nosotros y nosotros los entrenamos en cada paso del camino”.

Por ahora, tienen planeado un viaje el primero de diciembre, en el que se reunirán en el mismo centro de adultos mayores de Lincoln Heights y tomarán el metro en grupo con destino a la placita Olvera.

La esperanza, dice Ortiz, es que, al aprender a utilizar el sistema en estos pequeños grupos junto a sus pares, estas personas mayores terminen siendo capaces de usar los autobuses y los trenes por su cuenta.

“Es una forma divertida de viajar que no solo les permite aprender a usar el metro, sino también socializar y hacer amigos durante los desplazamientos en transporte público”, concluyó Ortiz.

Si están interesados en convertirse en voluntarios o tienen preguntas sobre el programa, visiten onthemove@metro.net