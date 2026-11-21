La tregua política en Los Ángeles duró poco. A pocas semanas de que Nithya Raman llegue a la Alcaldía, una disputa por el poder dentro del gobierno municipal amenaza con complicar su transición.

El interventor municipal Kenneth Mejia, uno de los principales aliados de Raman durante la campaña, acusó a integrantes del Concejo de intentar debilitar las facultades de la próxima alcaldesa mediante dos propuestas que modificarían la Carta de la Ciudad.

Según reportó Los Angeles Times, Mejia considera que las iniciativas buscan alterar el equilibrio de poder en el Ayuntamiento antes de que Raman tome posesión.

“El Concejo está intentando cambiar radicalmente el equilibrio de poder sin ningún debate público”, advirtió.

Dos propuestas que cambiarían las reglas

Una de las iniciativas, impulsada por la concejala Ysabel Jurado, permitiría al Concejo destituir a los directores de departamentos municipales mediante una votación de dos tercios.

La segunda, presentada por Mónica Rodríguez, daría a los concejales la facultad de revocar directivas ejecutivas de la alcaldesa con la misma mayoría.

Ambas propuestas reducirían algunas facultades que actualmente corresponden a la Alcaldía.

Sin embargo, Jurado y Rodríguez rechazaron que sus iniciativas estén dirigidas contra Raman. Jurado explicó que su propuesta surgió de cuestionamientos a la actuación del LAPD durante las protestas contra las redadas migratorias federales y de la necesidad de reforzar la supervisión sobre el departamento.

El Concejo niega un intento de sabotaje

La confrontación subió de tono cuando el presidente del Concejo, Marqueece Harris-Dawson, acusó a Mejia de presentar una versión falsa de los acontecimientos.

El viernes, los concejales enviaron ambas iniciativas a un comité encargado de estudiar posibles reformas para la elección de noviembre de 2028. Por ahora, ninguna ha sido aprobada.

De acuerdo con LAist, el proceso contempla nuevas audiencias y oportunidades para que los residentes expresen sus opiniones antes de que se decida qué cambios podrían llegar a las urnas.

La portavoz de Raman también expresó preocupación por una posible reducción de las facultades ejecutivas de la Alcaldía.

Estos dimes y diretes dejan ver que la transición de poder en Los Ángeles no estará libre de tensiones.

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