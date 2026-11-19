Ante la preocupación de los miembros de la comunidad por posibles “acuerdos secretos” para elegir el reemplazo de la concejala Nithya Raman, en el Concejo Municipal de Los Ángeles se presentó una moción para realizar elecciones especiales para elegir al reemplazo de la próxima alcaldesa de la ciudad.

La moción, presentada el martes por la concejala Mónica Rodríguez, solicita que la ciudad instruya al secretario municipal para que consulte con la oficina del abogado de la ciudad y elabore recomendaciones para una elección especial para el Distrito 4, que incluye Encino, Sherman Oaks, Hollywood y Los Feliz.

“Cada barrio de Los Ángeles merece tener voz y voto a la hora de tomar decisiones cruciales sobre los servicios municipales, la seguridad pública y nuestro presupuesto municipal”, declaró la concejala Rodríguez en un comunicado.

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Según la cadena NBC, la moción ocurre después de que residentes del Distrito 4 expresaron su preocupación de que sea elegido una persona por instrucción directa para reemplazar a Raman, quien ganó la elección por la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones del 3 de noviembre.

La Coalición Comunitaria del Distrito 4 del Ayuntamiento de Los Ángeles, que representa a varias asociaciones de propietarios y consejos vecinales, organizó una conferencia de prensa frente a la oficina del distrito de Raman, en Sherman Oaks, para solicitar para que se decida una votación en la reunión de este martes 24 de noviembre.

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“Nos preocupa mucho que el presidente del consejo o Nithya Raman vayan a nombrar a alguien de su agrado porque quieren que esa persona se encargue de sus proyectos favoritos o vote a su manera si deciden nombrar a un miembro con derecho al voto”, expresó el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Sherman Oaks, Matt Epstein.

Si el consejo decide nombrar a un administrador sin derecho a voto para el Distrito 4, el copresidente de la coalición, Rob Glushon, mencionó los nombres de John Pellico, un veterano empleado del Ayuntamiento para los distritos 4 y 5; Kevin James, expresidente de la Junta de Obras Pública y actual abogado de la ciudad, y John Popoch, exjefe adjunto de gabinete del concejal Bob Blumenfield.

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Glushon aseguró que los tres manifestaron su disposición a asumir el cargo, además de comprometerse a no presentarse como candidatos.

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