Cerrada pelea electoral por el Distrito 9 de Los Ángeles

A casi una semana de las elecciones de mitad de mandato, todavía no se tiene un ganador de la votación del Distrito 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

De acuerdo con datos del registrador del condado de Los Ángeles, la tarde de este lunes 9 de noviembre, Estuardo Mazariegos redujo a 347 la desventaja que tiene con José Ugarte, cuando todavía no termina el conteo de papeletas de la elección del 3 de noviembre.

Mazariegos mantiene una tendencia al alza en cuanto a obtener una mayor cantidad de votos que Ugarte, que le permitió recortar al diferencia en 70 votos con respecto al día anterior, pero que todavía no es suficiente para encabezar la elección.

Sigue leyendo: Becerra llegará como próximo gobernador de California de la mano de su consejera más sabia

Hasta la mañana de este lunes, Ugarte se encontraba al frente, con 18,856 votos (50.46%), mientras que Mazariegos tenía 18,509 sufragios (49.54%).

Se desconoce cuál es el porcentaje de boletas electorales que todavía quedan por ser contabilizadas.

Ante la pequeña diferencia de votos entre los dos candidatos, no se puede determinar que alguno de ellos sea considerado con más posibilidades de proclamarse como un seguro vencedor.

Sigue leyendo: ¿Quién es Nithya Raman, la próxima alcaldesa de Los Ángeles?

La elección para decidir al concejal del Distrito 9 no está ajena a la controversia, después de que la tarde de este lunes, el equipo de campaña de Mazariegos presentó una queja ante el registrador de Los Ángeles por posible recolección ilegal de votos y fraude por parte de miembros del personal de Ugarte, como se publicó en redes sociales.

El Distrito 9, representado por Curren Price desde 2013, incluye las zonas oeste y sur del centro de Los Ángeles, el área de Exposition Park y la Universidad del Sur de California (USC), Vermont Square, el corredor industrial y residencial de Central-Alameda, Green Meadows, Florence-Graham e Historic South-Central.

Ugarte y Mazariegos contienden por el escaño que dejará Price, cuyo periodo está por terminar en el Ayuntamiento de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Nithya Raman derrota a Karen Bass y gana la alcaldía de Los Ángeles

José Ugarte es un exjefe de gabinete adjunto de Price, mientras que Estuardo Mazariegos es codirector de la sección de Los Ángeles de la organización sin fines de lucro Alliance of Californians for Community Empowerment.

En otras contiendas electorales del Concejo Municipal de Los Ángeles, en el Distrito 3, que abarca la parte suroeste del Valle de San Fernando, Barri Worth Girvan se proclamó como vencedora, tras obtener 35,855 votos, por 33,523 que tuvo Timothy K Gaspar.

Será la primera latina en representar al Distrito 3 desde que Edward Roybal renuncio en 1962 para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. Desde entonces, todos los concejales que habían representado este distrito habían sido afroamericanos.

Sigue leyendo:

· Hilton reconoce derrota ante Becerra, pero promete gobernador republicano en California para 2030

· California rechazaría propuesta de imponer impuesto para multimillonarios

· Nithya Raman toma ventaja sobre Karen Bass en la elección por la alcaldía de Los Ángeles