La Universidad del Sur de California (USC) prohibió a su banda de música tomar parte en los espectáculos previos al partido y del medio tiempo en el enfrentamiento contra la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) del sábado 28 de noviembre por presuntos actos de vandalismo en el campus de UCLA.

El presidente de la USC, Beong-Soo Kim, emitió este miércoles un comunicado para disculparse con la comunidad de la UCLA por el presunto incidente.

“Esta mañana nos enteramos de que una parte del campus de UCLA había sido vandalizada por estudiantes que pertenecen a la banda de música Trojan Marching Band. Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a toda la comunidad de UCLA”, expresó Kim en el comunicado.

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El partido de futbol americano colegial entre los equipos de USC y de la UCLA está programado para las 12:30 p.m. de este sábado 28 de noviembre en el Rose Bowl Stadium, en Pasadena.

No se proporcionaron detalles relacionados con el presunto acto de vandalismo, que se habría cometido la noche del martes. Sin embargo, Kim aseguró que la conducta es contraria a los valores de la USC.

Los directivos de la banda de música de la USC tomaron la decisión de que el Trojan Marching Band no salga al campo para el partido de este sábado en Pasadena.

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“Nuestra rivalidad es una de las grandes tradiciones del deporte universitario, y siempre se ha basado en el respeto mutuo. Lo que sucedió anoche en el campus de UCLA no tiene cabida en esta tradición”, agregó el presidente de USC.

En su comunicado, Kim mencionó que el incidente se mantiene bajo investigación y que la universidad estaba cooperando con las fuerzas del orden.

“Se tomarán o ya se han tomado las medidas provisionales pertinentes, y cualquier estudiante que finalmente resulte responsable estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con la normativa universitaria”, dijo la USC.

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Funcionarios de UCLA no se han pronunciado en relación con el presunto caso de vandalismo en el campus de su universidad por parte de estudiantes del equipo rival.

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