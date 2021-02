Gavin Newsom firma legislación que legaliza el cheque de estímulo de $600 dólares para indocumentados de California

Hace minutos el gobernador de California, Gavin Newsom firmó el paquete de rescate económico estatal dándole carácter legal al cheque de estímulo para indocumentados, la ayuda para el cuidado infantil y el rescate de los pequeños empresarios, entre otras medidas de emergencia que su administración alcanzó junto con la Asamblea y el Senado estatal.

La semana pasada el gobernador junto con representantes del legislativo habían anunciado su intención de pasar una legislación rápida en torno al tema y este martes se ha hecho realidad tras la firma y promulgación de las medidas económicas de emergencia.

Announcing a MAJOR economic relief package — including $600 stimulus checks and billions for small businesses. Tune in now. https://t.co/dqqlISpp3Q

“Sin importar el estado migratorio de aquellos que fueron excluidos de los cheques de estímulo federales, California no los va a excluir”, resaltó el gobernador Newsom haciendo referencia a los fondos que serán dirigidos para poner dinero en efectivo directamente en los bolsillo de las familias más necesitas del estado, una de las medidas más esperadas por millones de personas en el estado dorado.

De acuerdo con el gobernador, la medida beneficiaria directamente al menos a 5.7 millones de personas.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom, alongside @SenToniAtkins & @Rendon63rd, signs a comprehensive legislative package to provide urgently needed relief for individuals, families & businesses suffering economic hardship due to #COVID19. https://t.co/8MpWZCOl1F

