Así es la hacienda de Valentín Elizalde que está a la venta sin la autorización de sus hijas

El próximo mes de noviembre se cumplirán 15 años de la lamentable muerte de Valentín Elizalde, sin embargo, la pelea por su herencia no ha hecho más que empezar, después de que dos de sus hijas, Gabriela y Valeria, denunciaran que su abuela, Doña Camila, no les ha dado ni un solo peso y no solo eso, sino que además, acusaron que varios integrantes de la familia han tratado de vender algunas propiedades del ‘Gallo de Oro’ sin consultarlas, incluida su famosa hacienda.

“Mis tíos se han encargado, nos hemos enterado que han vendido bienes de mi papá y también le pedimos a Francisco que detenga la venta de la hacienda”, declaró Valeria en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Sobre este tema también se pronunció Gaby, quien acusó que tienen que pedirle permiso a su abuela para visitar la hacienda y hasta la capilla donde se encuentran los restos del intérprete de ‘Vete Ya’, algo con lo que no están de acuerdo.

“Tengo entendido de que las tres no tenemos acceso a la capilla de mi papá, que es donde están los restos de él. Para ir a visitarlo tenemos que pedirle permiso y autorización a Doña Camila y si ella no autoriza, no nos dan el pase a visitar a mi papá. Al igual que en la capilla, si ella no nos da autorización, no podemos entrar a la hacienda”, acusó Gaby en entrevista con el periodista Miguel Ángel Pérez Merchant.

La hacienda, que fue lanzada al mercado, fue la que Valeria nos mostró, el 1 de agosto de 2020, por medio de un video que compartió en su cuenta de YouTube, en el que nos presumió algunos de los rincones de ese importante y muy especial lugar en el estado de Sonora.

Cocina

Lo primero que mostró fue la cocina, un espacio en el que se tiene una muy linda vista de las áreas verdes.

La habitación está compuesta por una alacena de color hueso, por electrodomésticos de acero inoxidable y por una isla al centro con una parrilla y su respectiva campana.

Comedor

A un costado de la cocina se encuentra el comedor, un rinconcito que cuenta con un mesa rectangular de madera con espacio para seis sillas de color café.

La mesa del comedor llama la atención por su mantel, al contar con varios gallos de los más diversos colores.

Sala de estar

La sala de estar tiene tres sillones individuales y uno para dos personas, así como una mesa de centro en forma de óvalo adornada con un arreglo floral.

Recámara de Valentín Elizalde

La recámara del cantante era demasiado espaciosa, en comparación con el resto de los dormitorios de la propiedad.

En la actualidad cuenta con una cama grande con ropa de cama de color blanco y cabecera gris, con un par de burós y una cómoda de ese mismo tono.

Desde el dormitorio se tiene acceso a un pequeño balcón con espectaculares vistas al jardín y a la piscina.

Áreas verdes

Además de la piscina y los extensos jardines, en el exterior también hay una palapa que es utilizada por la familia para organizar diversos eventos, así como una zona que es utilizada para hacer una exquisita parrillada

